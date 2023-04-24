Минюст РФ хочет убрать возможность смены пола в паспорте

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ЕГЭ. Курган, егэ, экзамен, паспорт
Минюст запретит россиянам менять пол в документах Фото:

В России запретят смену пола в документах. Об этом рассказал министр юстиции России Константин Чуйченко. Он сообщил, что в стране ведется работа по сохранению традиционных ценностей, а также по защите семьи и материнства.

«Сейчас прежде всего речь идет о том, чтобы законодательно исключить возможность смены пола в паспорте и остальных документах», — рассказал Константин Чуйченко в интервью ТАСС. Такая возможность существовала в России с 1997 года. Министр юстиции сообщил, что эти изменения в российское законодательство будут внесены в рамках работы по укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей.

В России также запрещена пропаганда ЛГБТ. Роскомнадзор утвердил критерии для оценки материалов, которые содержат такую пропаганду, передает RT.

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В России запретят смену пола в документах. Об этом рассказал министр юстиции России Константин Чуйченко. Он сообщил, что в стране ведется работа по сохранению традиционных ценностей, а также по защите семьи и материнства. «Сейчас прежде всего речь идет о том, чтобы законодательно исключить возможность смены пола в паспорте и остальных документах», — рассказал Константин Чуйченко в интервью ТАСС. Такая возможность существовала в России с 1997 года. Министр юстиции сообщил, что эти изменения в российское законодательство будут внесены в рамках работы по укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей. В России также запрещена пропаганда ЛГБТ. Роскомнадзор утвердил критерии для оценки материалов, которые содержат такую пропаганду, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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