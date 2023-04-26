Махонин встретился с участниками СВО в закрытом пермском поселке

Глава Пермского края Дмитрий Махонин встретился с участниками спецоперации, общественниками и волонтерами в закрытом административно-территориальном образовании (ЗАТО) Звездный. Встреча прошла на площадке музея-бункера 52-й ракетной дивизии, сообщает сайт правительства региона.
«Дмитрий Махонин в рамках рабочего визита в ЗАТО Звездный встретился с участниками СВО, волонтерами и представителями общественности. Он отметил, что подобные встречи необходимы, так как позволяют решать вопросы жителей региона, находящихся в зоне спецоперации, и их семей», — говорится на сайте.
В ходе разговора ветераны обсудили с губернатором положенные выплаты, льготы, условия службы по контракту и другие вопросы. Доброволец, участвовавший в спецоперации в течение полугода, Михаил Мялицын отметил большую поддержку земляков. Так, ему очень помогли в холодную погоду связанные варежки, которые прислали им на передовую. Другой военный Алексей Большаков добавил, что в присылаемых пермяками грузах было все необходимое.
Спецоперация на территории Украины и Донбасса проводится с февраля 2022 года. Главными целями ее являются защита мирных жителей Донбасса от агрессии.
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