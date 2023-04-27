УФСБ сорвало план соратника Куйвашева на выборах в Екатеринбурге

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Конференция ЕР в Екатеринбург-ЭКСПО. Екатеринбург, салихов азат
Говорят, Азат Салихов (на фото) якобы знаком с Яхиным по линии диаспоры Фото:

Один из согласованных губернатором Евгением Куйвашевым кандидатов-одномандатников на выборах в гордуму Екатеринбурга, Сергей Павленко, является креатурой УФСБ, рассказал URA.RU источник в местной политтусовке. По его словам, изначально мэр Алексей Орлов продвигал Владислава Яхина — сотрудника одной из местных коммерческих структур.

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«Яхина Орлову предложил [замгубернатора Азат] Салихов (сам Салихов заявил корреспонденту, что это неправда — прим. ред). Орлов встретился с Яхиным, а после — указал своим подчиненным поддержать его на праймериз „Единой России“ в округе №25. И по Яхину уже начали работу», — поделился собеседник. Но через несколько недель, утверждает он, возникла фигура Павленко. На сайте праймериз указано, что сейчас он работает в службе безопасности местного филиала «Газпрома».

«Это бывший сотрудник УФСБ. Отказать „погонам“ Орлов не смог, и потому пересогласовал у Куйвашева Павленко. Именно он и получит админресурс», — добавил собеседник. Сам Яхин от комментариев по теме воздержался. Как писало URA.RU, Павленко на праймериз «Единой России» и (в случае победы) основных выборах поддержит глава «Сима-ленда» Андрей Симановский.

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Один из согласованных губернатором Евгением Куйвашевым кандидатов-одномандатников на выборах в гордуму Екатеринбурга, Сергей Павленко, является креатурой УФСБ, рассказал URA.RU источник в местной политтусовке. По его словам, изначально мэр Алексей Орлов продвигал Владислава Яхина — сотрудника одной из местных коммерческих структур. «Яхина Орлову предложил [замгубернатора Азат] Салихов (сам Салихов заявил корреспонденту, что это неправда — прим. ред). Орлов встретился с Яхиным, а после — указал своим подчиненным поддержать его на праймериз „Единой России“ в округе №25. И по Яхину уже начали работу», — поделился собеседник. Но через несколько недель, утверждает он, возникла фигура Павленко. На сайте праймериз указано, что сейчас он работает в службе безопасности местного филиала «Газпрома». «Это бывший сотрудник УФСБ. Отказать „погонам“ Орлов не смог, и потому пересогласовал у Куйвашева Павленко. Именно он и получит админресурс», — добавил собеседник. Сам Яхин от комментариев по теме воздержался. Как писало URA.RU, Павленко на праймериз «Единой России» и (в случае победы) основных выборах поддержит глава «Сима-ленда» Андрей Симановский.
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