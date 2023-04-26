В Курганской области готовят вертолет Ми-8 от МЧС России для тушения пожара в населенном пункте Логовушка Кетовского округа. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Курганской области.
«Для тушения пожара в готовность приведен Ми-8 МЧС России. Из населенного пункта Логовушка проводится эвакуация населения в пункты временного размещения. Ситуацию осложняет аномально жаркая и сухая погода с порывами ветра свыше 20 м/с и температурой воздуха плюс 25 градусов», — сообщили в региональном МЧС.
Ранее URA.RU писало, что губернатор Шумков обратился к курганцам из-за масштабного пожара в деревне Логовушка. Глава региона заявлял, что огонь перекинулся на жилые дома. В областном МЧС сообщали, что в ликвидации пожара участвуют порядка ста человек личного состава, 18 единиц техники и пожарный поезд.
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