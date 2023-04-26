26 апреля 2023

В Курганской области готовят вертолет МЧС для тушения пожара. Видео

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Пожар на шоссе Тюнина. Курган, пожар, пожарный вертолет, тушение пожара
Вертолет Ми-8 готовится тушить пожары в Логовушке Фото:

В Курганской области готовят вертолет Ми-8 от МЧС России для тушения пожара в населенном пункте Логовушка Кетовского округа. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Курганской области.

«Для тушения пожара в готовность приведен Ми-8 МЧС России. Из населенного пункта Логовушка проводится эвакуация населения в пункты временного размещения. Ситуацию осложняет аномально жаркая и сухая погода с порывами ветра свыше 20 м/с и температурой воздуха плюс 25 градусов», — сообщили в региональном МЧС.

Ранее URA.RU писало, что губернатор Шумков обратился к курганцам из-за масштабного пожара в деревне Логовушка. Глава региона заявлял, что огонь перекинулся на жилые дома. В областном МЧС сообщали, что в ликвидации пожара участвуют порядка ста человек личного состава, 18 единиц техники и пожарный поезд.

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В Курганской области готовят вертолет Ми-8 от МЧС России для тушения пожара в населенном пункте Логовушка Кетовского округа. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Курганской области. «Для тушения пожара в готовность приведен Ми-8 МЧС России. Из населенного пункта Логовушка проводится эвакуация населения в пункты временного размещения. Ситуацию осложняет аномально жаркая и сухая погода с порывами ветра свыше 20 м/с и температурой воздуха плюс 25 градусов», — сообщили в региональном МЧС. Ранее URA.RU писало, что губернатор Шумков обратился к курганцам из-за масштабного пожара в деревне Логовушка. Глава региона заявлял, что огонь перекинулся на жилые дома. В областном МЧС сообщали, что в ликвидации пожара участвуют порядка ста человек личного состава, 18 единиц техники и пожарный поезд.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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