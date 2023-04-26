В Курганской области из-за пожара готовятся перекрыть федеральную трассу

Трассу в Курганской области перекрыли из-за пожара
В Курганской области сотрудники УГИБДД готовятся к ограничению движения транспорта на трассе «Иртыш» из-за происходящих рядом пожаров. Информацию URA.RU сообщили в УМВД региона.
«Сотрудники ГИБДД готовятся к возможному перекрытию движения на автодороге рядом с пожарами», — сообщили в ведомстве. Подробности уточняются. Возможное перекрытие готовится на 240 км трассы по направлению на Челябинск.
Ранее URA.RU сообщало, что в деревне Кетовского округа готовятся к эвакуации. О серьезном пожаре заявили в ГУ МЧС области.
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