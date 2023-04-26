В Курганской области из-за пожара готовятся перекрыть федеральную трассу

27 апреля 2023 в 16:21 Размер текста - 17 +

Трассу в Курганской области перекрыли из-за пожара Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Курганской области сотрудники УГИБДД готовятся к ограничению движения транспорта на трассе «Иртыш» из-за происходящих рядом пожаров. Информацию URA.RU сообщили в УМВД региона. «Сотрудники ГИБДД готовятся к возможному перекрытию движения на автодороге рядом с пожарами», — сообщили в ведомстве. Подробности уточняются. Возможное перекрытие готовится на 240 км трассы по направлению на Челябинск. Ранее URA.RU сообщало, что в деревне Кетовского округа готовятся к эвакуации. О серьезном пожаре заявили в ГУ МЧС области.

В Курганской области сотрудники УГИБДД готовятся к ограничению движения транспорта на трассе «Иртыш» из-за происходящих рядом пожаров. Информацию URA.RU сообщили в УМВД региона. «Сотрудники ГИБДД готовятся к возможному перекрытию движения на автодороге рядом с пожарами», — сообщили в ведомстве. Подробности уточняются. Возможное перекрытие готовится на 240 км трассы по направлению на Челябинск. Ранее URA.RU сообщало, что в деревне Кетовского округа готовятся к эвакуации. О серьезном пожаре заявили в ГУ МЧС области.