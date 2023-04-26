26 апреля 2023

В Курганской области из-за пожара готовятся перекрыть федеральную трассу

© Служба новостей «URA.RU»
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Трассу в Курганской области перекрыли из-за пожара Фото:

В Курганской области сотрудники УГИБДД готовятся к ограничению движения транспорта на трассе «Иртыш» из-за происходящих рядом пожаров. Информацию URA.RU сообщили в УМВД региона.

«Сотрудники ГИБДД готовятся к возможному перекрытию движения на автодороге рядом с пожарами», — сообщили в ведомстве. Подробности уточняются. Возможное перекрытие готовится на 240 км трассы по направлению на Челябинск.

Ранее URA.RU сообщало, что в деревне Кетовского округа готовятся к эвакуации. О серьезном пожаре заявили в ГУ МЧС области.

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В Курганской области сотрудники УГИБДД готовятся к ограничению движения транспорта на трассе «Иртыш» из-за происходящих рядом пожаров. Информацию URA.RU сообщили в УМВД региона. «Сотрудники ГИБДД готовятся к возможному перекрытию движения на автодороге рядом с пожарами», — сообщили в ведомстве. Подробности уточняются. Возможное перекрытие готовится на 240 км трассы по направлению на Челябинск. Ранее URA.RU сообщало, что в деревне Кетовского округа готовятся к эвакуации. О серьезном пожаре заявили в ГУ МЧС области.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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