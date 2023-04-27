Из Челябинска в Крым поедет дополнительный поезд

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РЖД. Вокзал Челябинск, пассажиры, ржд, железная дорога, путешествие, вагон, поезд
Из Челябинска отправят дополнительный поезд в Севастополь Фото:

Из Челябинска в Крым до майских праздников отправится дополнительный поезд. Как сообщили пресс-службе компании-перевозчика «Гранд Сервис Экспресс», поезд будет курсировать до Севастополя.

«Впервые в 2023 году до майских праздников были назначены новые поезда. Один из них будет ходить по маршруту Челябинск—Севастополь», — отметили в компании.

Также назначены поезда Уфа—Симферополь и Ростов-на-Дону—Симферополь. Составы будут отправляться в период с 28 апреля по 9 мая. В период до конца праздников «Гранд Сервис Экспресс» планирует перевезти порядка 200 тысяч пассажиров. Их число в сравнении с сезоном 2022 года увеличится в два раза. Больше всего пассажиров перевезут поезда, которые прибывают в Крым 29 апреля, — более семи тысяч пассажиров.

В апреле о назначении дополнительных поездов объявили также в уральском филиале «Федеральной пассажирской компании». Направлениями, куда отправились составы, стали Москва, Тюмень и Адлер.

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Из Челябинска в Крым до майских праздников отправится дополнительный поезд. Как сообщили пресс-службе компании-перевозчика «Гранд Сервис Экспресс», поезд будет курсировать до Севастополя. «Впервые в 2023 году до майских праздников были назначены новые поезда. Один из них будет ходить по маршруту Челябинск—Севастополь», — отметили в компании. Также назначены поезда Уфа—Симферополь и Ростов-на-Дону—Симферополь. Составы будут отправляться в период с 28 апреля по 9 мая. В период до конца праздников «Гранд Сервис Экспресс» планирует перевезти порядка 200 тысяч пассажиров. Их число в сравнении с сезоном 2022 года увеличится в два раза. Больше всего пассажиров перевезут поезда, которые прибывают в Крым 29 апреля, — более семи тысяч пассажиров. В апреле о назначении дополнительных поездов объявили также в уральском филиале «Федеральной пассажирской компании». Направлениями, куда отправились составы, стали Москва, Тюмень и Адлер.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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