В майские праздники из Челябинска отправятся новые поезда

Поезда начнут курсировать с 25 апреля Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В мае из Челябинска отправится ряд новых поездов. Как URA.RU сообщили в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги (ЮУЖД), составы поедут в Москву, Тюмень и Адлер.

«На ЮУЖД назначены дополнительные поезда на майские праздники. В число направлений, куда поедут составы, вошли Москва, Тюмень и Адлер», — уточнили URA.RU в ЮУЖД.

Поезд № 222/221 Оренбург—Тюмень (с прицепными вагонами Оренбург—Челябинск) будет отправляться из Оренбурга 25, 27, 29 апреля, 1, 3, 5, 7 и 9 мая, обратно из Тюмени — 27, 29 апреля; 1, 3, 5, 7, 9 и 11 мая.

Поезд № 477/478 Челябинск—Адлер будет отправляться из Челябинска 25 апреля, 1, 3, 7, 9, 15, 17 мая, обратно из Адлера — 28 апреля, 4, 6, 10, 12, 18, 20, 24 мая. Поезд № 283/284 Челябинск—Москва будет отправляться из Челябинска 27 апреля, 4 и 9 мая, обратно из Москвы — 29 апреля, 6 и 11 мая. Также запустят поезд № 181/182 Орск—Москва.

Если спрос будет повышенным, в схемы поездов включат дополнительные вагоны или, при резком увеличении потребности, назначат новые поезда. В ЮУЖД готовятся к пиковым датам выезда 28 апреля и 5 мая. При этом обратная дорога придется на 1 и 9 мая. Приобрести билеты на поезда уральского филиала «Федеральной пассажирской компании» можно в железнодорожных кассах и при помощи приложения «РЖД Пассажирам».