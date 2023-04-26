Жителей ХМАО зовут паковать немецкую обувь на вахту в Москву за 250 тысяч

Жителям ХМАО предлагают поехать в Москву упаковщиками немецкой обуви. За вахту в 90 дней работникам обещают заплатить почти 250 тысяч рублей.
«Чем больше срок вахты, тем выше ставка. В мужской коллектив. Работа на складе немецкой обуви и аксессуаров. Зарплата за вахту в 90 смен составляет 247 500 рублей», — следует из публикации сервиса «Авито Работа».
Работникам предстоит работать на теплом складе, паковать продукцию и заниматься подсобной работой. Работодатель также обещает обеспечить сотрудников жильем в хостеле рядом со складом.
Ранее URA.RU рассказывало, что жителей ХМАО зовут мыть посуду за 100 тысяч рублей. Сотрудников обещают обеспечить местом проживания, питанием и спецодеждой.
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