26 апреля 2023

Жителей ХМАО зовут паковать немецкую обувь на вахту в Москву за 250 тысяч

© Служба новостей «URA.RU»
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Юничел. Фабрика обуви. Челябинск, обувь, фабрика, производство, легкая промышленность
За вахту в 90 дней работникам обещают заплатить почти 250 тысяч рублей Фото:

Жителям ХМАО предлагают поехать в Москву упаковщиками немецкой обуви. За вахту в 90 дней работникам обещают заплатить почти 250 тысяч рублей.

«Чем больше срок вахты, тем выше ставка. В мужской коллектив. Работа на складе немецкой обуви и аксессуаров. Зарплата за вахту в 90 смен составляет 247 500 рублей», — следует из публикации сервиса «Авито Работа».

Работникам предстоит работать на теплом складе, паковать продукцию и заниматься подсобной работой. Работодатель также обещает обеспечить сотрудников жильем в хостеле рядом со складом.

Ранее URA.RU рассказывало, что жителей ХМАО зовут мыть посуду за 100 тысяч рублей. Сотрудников обещают обеспечить местом проживания, питанием и спецодеждой.

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Жителям ХМАО предлагают поехать в Москву упаковщиками немецкой обуви. За вахту в 90 дней работникам обещают заплатить почти 250 тысяч рублей. «Чем больше срок вахты, тем выше ставка. В мужской коллектив. Работа на складе немецкой обуви и аксессуаров. Зарплата за вахту в 90 смен составляет 247 500 рублей», — следует из публикации сервиса «Авито Работа». Работникам предстоит работать на теплом складе, паковать продукцию и заниматься подсобной работой. Работодатель также обещает обеспечить сотрудников жильем в хостеле рядом со складом. Ранее URA.RU рассказывало, что жителей ХМАО зовут мыть посуду за 100 тысяч рублей. Сотрудников обещают обеспечить местом проживания, питанием и спецодеждой.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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