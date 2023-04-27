ВС России ударили высокоточным оружием по пунктам дислокации резервов ВСУ 27 апреля 2023 в 16:29 Размер текста - 17 + Российская армия нанесла удар по резервам противника Фото: Официальный сайт Министерство обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российская армия нанесла удар по резервам ВСУ с помощью высокоточного оружия. Об этом рассказали в Минобороны России. Удары наносились с военных кораблей ВМФ. «Сегодня ночью нанесен сосредоточенный удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по пунктам дислокации резервов противника», — заявили в Минобороны России. Уточняется, что цели ударов были достигнуты и привели к блокированию выдвижения целей морской пехоты украинской армии в зону спецоперации. Ранее сообщалось о проведенной проверке Минобороны на Тихоокеанском флоте. В проверке участвовало 25 тысяч военнослужащих, передает RT. Российская армия нанесла удар по резервам ВСУ с помощью высокоточного оружия. Об этом рассказали в Минобороны России. Удары наносились с военных кораблей ВМФ. «Сегодня ночью нанесен сосредоточенный удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по пунктам дислокации резервов противника», — заявили в Минобороны России. Уточняется, что цели ударов были достигнуты и привели к блокированию выдвижения целей морской пехоты украинской армии в зону спецоперации. Ранее сообщалось о проведенной проверке Минобороны на Тихоокеанском флоте. В проверке участвовало 25 тысяч военнослужащих, передает RT. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям