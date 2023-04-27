ВС России ударили высокоточным оружием по пунктам дислокации резервов ВСУ

Российская армия нанесла удар по резервам ВСУ с помощью высокоточного оружия. Об этом рассказали в Минобороны России. Удары наносились с военных кораблей ВМФ.
«Сегодня ночью нанесен сосредоточенный удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по пунктам дислокации резервов противника», — заявили в Минобороны России. Уточняется, что цели ударов были достигнуты и привели к блокированию выдвижения целей морской пехоты украинской армии в зону спецоперации.
Ранее сообщалось о проведенной проверке Минобороны на Тихоокеанском флоте. В проверке участвовало 25 тысяч военнослужащих, передает RT.
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