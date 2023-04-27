ВС России ударили высокоточным оружием по пунктам дислокации резервов ВСУ

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Российская армия нанесла удар по резервам противника Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российская армия нанесла удар по резервам ВСУ с помощью высокоточного оружия. Об этом рассказали в Минобороны России. Удары наносились с военных кораблей ВМФ.

«Сегодня ночью нанесен сосредоточенный удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по пунктам дислокации резервов противника», — заявили в Минобороны России. Уточняется, что цели ударов были достигнуты и привели к блокированию выдвижения целей морской пехоты украинской армии в зону спецоперации.

Ранее сообщалось о проведенной проверке Минобороны на Тихоокеанском флоте. В проверке участвовало 25 тысяч военнослужащих, передает RT.

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Российская армия нанесла удар по резервам ВСУ с помощью высокоточного оружия. Об этом рассказали в Минобороны России. Удары наносились с военных кораблей ВМФ. «Сегодня ночью нанесен сосредоточенный удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по пунктам дислокации резервов противника», — заявили в Минобороны России. Уточняется, что цели ударов были достигнуты и привели к блокированию выдвижения целей морской пехоты украинской армии в зону спецоперации. Ранее сообщалось о проведенной проверке Минобороны на Тихоокеанском флоте. В проверке участвовало 25 тысяч военнослужащих, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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