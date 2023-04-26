26 апреля 2023

Тюменский бизнес получит в Узбекистане кредиты в обмен на зерно

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие линии подготовки семенного материала с/х культур в аграрном НИЦ УрО РАН. Екатеринбург, зерно, продовольствие, зернохранилище, продовольственная безопасность, сортировочная линия семян, сортировка семян
Больше всего в Узбекистане заинтересованы в тюменской сельскохозяйственной продукции Фото:

Тюменскому бизнесу при локализации в Узбекистане при поддержке российского экспортного центра готовы предоставлять кредиты в местной валюте. Об этом по итогам встреч третьего дня бизнес-миссии в Ташкент сообщают в торгово-промышленной палате Тюменской области.

«В Узбекистане кредиты предоставляются под 22% годовых в национальной валюте. Используются инструменты РЭЦ. Для российских компаний есть открытые ресурсы проверки контрагента, через которые можно проверить выписку и налоговую», — говорится в сообщении.

Известно, что на рынке Узбекистана особым спросом пользуются тюменские зерно, подсолнечное масло, фармацевтическая продукция и мясные полуфабрикаты с сертификацией «Халяль». На данный момент участники бизнес-миссии уже провели переговоры с местными предприятиями.

Ранее URA.RU рассказало, что тюменские технологии заинтересовали нефтяной бизнес Узбекистана. Местные промышленники готовы провести собственные испытания разработанного в Тюмени микроцемента.

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Тюменскому бизнесу при локализации в Узбекистане при поддержке российского экспортного центра готовы предоставлять кредиты в местной валюте. Об этом по итогам встреч третьего дня бизнес-миссии в Ташкент сообщают в торгово-промышленной палате Тюменской области. «В Узбекистане кредиты предоставляются под 22% годовых в национальной валюте. Используются инструменты РЭЦ. Для российских компаний есть открытые ресурсы проверки контрагента, через которые можно проверить выписку и налоговую», — говорится в сообщении. Известно, что на рынке Узбекистана особым спросом пользуются тюменские зерно, подсолнечное масло, фармацевтическая продукция и мясные полуфабрикаты с сертификацией «Халяль». На данный момент участники бизнес-миссии уже провели переговоры с местными предприятиями. Ранее URA.RU рассказало, что тюменские технологии заинтересовали нефтяной бизнес Узбекистана. Местные промышленники готовы провести собственные испытания разработанного в Тюмени микроцемента.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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