Тюменский бизнес получит в Узбекистане кредиты в обмен на зерно 27 апреля 2023 в 16:59 Размер текста - 17 + Больше всего в Узбекистане заинтересованы в тюменской сельскохозяйственной продукции Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Тюменскому бизнесу при локализации в Узбекистане при поддержке российского экспортного центра готовы предоставлять кредиты в местной валюте. Об этом по итогам встреч третьего дня бизнес-миссии в Ташкент сообщают в торгово-промышленной палате Тюменской области. «В Узбекистане кредиты предоставляются под 22% годовых в национальной валюте. Используются инструменты РЭЦ. Для российских компаний есть открытые ресурсы проверки контрагента, через которые можно проверить выписку и налоговую», — говорится в сообщении. Известно, что на рынке Узбекистана особым спросом пользуются тюменские зерно, подсолнечное масло, фармацевтическая продукция и мясные полуфабрикаты с сертификацией «Халяль». На данный момент участники бизнес-миссии уже провели переговоры с местными предприятиями. Ранее URA.RU рассказало, что тюменские технологии заинтересовали нефтяной бизнес Узбекистана. Местные промышленники готовы провести собственные испытания разработанного в Тюмени микроцемента. Тюменскому бизнесу при локализации в Узбекистане при поддержке российского экспортного центра готовы предоставлять кредиты в местной валюте. Об этом по итогам встреч третьего дня бизнес-миссии в Ташкент сообщают в торгово-промышленной палате Тюменской области. «В Узбекистане кредиты предоставляются под 22% годовых в национальной валюте. Используются инструменты РЭЦ. Для российских компаний есть открытые ресурсы проверки контрагента, через которые можно проверить выписку и налоговую», — говорится в сообщении. Известно, что на рынке Узбекистана особым спросом пользуются тюменские зерно, подсолнечное масло, фармацевтическая продукция и мясные полуфабрикаты с сертификацией «Халяль». На данный момент участники бизнес-миссии уже провели переговоры с местными предприятиями. Ранее URA.RU рассказало, что тюменские технологии заинтересовали нефтяной бизнес Узбекистана. Местные промышленники готовы провести собственные испытания разработанного в Тюмени микроцемента. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям