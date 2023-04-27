В Курганской области из-за пожаров готовят вторую эвакуацию жителей

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Автобусная остановка. Курган, водитель автобуса, автобусная остановка, автобус, пассажиры автобуса, транспортная реформа
В Кургане оперативно эвакуируют жителей из-за пожаров Фото:

В курганском микрорайоне Утяк готовятся эвакуировать из-за пожара жителей крайних домов. Об этом URA.RU сообщили представители ГУ МЧС России по Курганской области.

«По оперативной информации в качестве превентивной меры готовится также эвакуация жителей крайних домов» — рассказали URA.RU в ведомстве. Ранее URA.RU писало, что к месту пожара в районе Утяка и Керамзитного выехали глава Кургана Елена Ситникова и начальник управления по делам ГО и ЧС администрации города Владимир Ярков.

Также 27 апреля в регионе готовятся эвакуировать жителей деревни Логоушка. Огонь перешел на жилые дома. Из-за пожара губернатор Курганской области Вадим Шумков обратился к жителям региона.

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В курганском микрорайоне Утяк готовятся эвакуировать из-за пожара жителей крайних домов. Об этом URA.RU сообщили представители ГУ МЧС России по Курганской области. «По оперативной информации в качестве превентивной меры готовится также эвакуация жителей крайних домов» — рассказали URA.RU в ведомстве. Ранее URA.RU писало, что к месту пожара в районе Утяка и Керамзитного выехали глава Кургана Елена Ситникова и начальник управления по делам ГО и ЧС администрации города Владимир Ярков. Также 27 апреля в регионе готовятся эвакуировать жителей деревни Логоушка. Огонь перешел на жилые дома. Из-за пожара губернатор Курганской области Вадим Шумков обратился к жителям региона.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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