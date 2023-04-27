Челябинские власти вместе со Сбербанком откроют прогрессивную школу

Школу для подготовки программистов власти региона откроют совместно со Сбербанком Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Власти Челябинской области совместно со Сбербанком откроют учебное заведение для обучения программированию «Школа 21». Как губернатор региона Алексей Текслер сообщил 27 апреля на площадке форума «Цифровое развитие регионов», решение активно прорабатывается.

«Принято решение открыть „Школу 21“. Мы эту работу начали и объявим вместе со Сбером. Решение находится в активной фазе. Если зайти на карту проектов „Школы 21“, то увидим, что Челябинск на этой карте есть», — рассказал Текслер.

Глава региона отметил, что власти прилагают значительные усилия для повышения популярности профессии программиста среди школьников и студентов. В регионе зарегистрировано 1700 IT-компаний. При этом порядка 400 организаций получили аккредитацию федерального Минцифры.

В настоящий момент кампусы школы открыты в четырех городах РФ. Среди них Москва, Казань, Новосибирск и Сургут. В открытии школы в ХМАО в апреле принял участие председатель правления Сбербанка Герман Греф.