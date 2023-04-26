26 апреля 2023

Челябинский губернатор рассказал про атаки на серверы органов власти

© Служба новостей «URA.RU»
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Семинар-совещание по подготовке Госсовета по туризму. Владивосток, текслер алексей
Алексей Текслер сообщил об успешном отражении хакерских атак в 2022 году Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 27 апреля рассказал про атаки на серверы органов власти в 2022 году. Как глава региона сообщил на площадке форума «Цифровое развитие регионов» в Челябинске, нападения хакеров помогла отразить местная компания.

«Компания „ИТ Энигма“ реально помогала нам в то время, когда начались хакерские атаки на органы власти, местного самоуправления в регионе в 2022 году. Активно подключилась и помогала нам решать эти вопросы», — отметил Текслер.

В итоге, сказал губернатор, у властей не возникло никаких проблем с функционированием их цифровой среды. Глава региона добавил, что в области есть много других компаний, являющихся лидерами в своем сегменте.

О том, что такая работа велась, рассказал также директор филиала «Ростелекома» в Челябинской области Евгений Макагонов. Форум «Цифровое развитие регионов», на котором были сделаны заявления, проходит в Челябинске 27—28 апреля.

В своем выступлении губернатор отметил, что в области действует 1700 компаний IT-сферы. Количество аккредитованных в федеральном Минцифры за 2022 год удвоилось и достигло почти 400.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 27 апреля рассказал про атаки на серверы органов власти в 2022 году. Как глава региона сообщил на площадке форума «Цифровое развитие регионов» в Челябинске, нападения хакеров помогла отразить местная компания. «Компания „ИТ Энигма“ реально помогала нам в то время, когда начались хакерские атаки на органы власти, местного самоуправления в регионе в 2022 году. Активно подключилась и помогала нам решать эти вопросы», — отметил Текслер. В итоге, сказал губернатор, у властей не возникло никаких проблем с функционированием их цифровой среды. Глава региона добавил, что в области есть много других компаний, являющихся лидерами в своем сегменте. О том, что такая работа велась, рассказал также директор филиала «Ростелекома» в Челябинской области Евгений Макагонов. Форум «Цифровое развитие регионов», на котором были сделаны заявления, проходит в Челябинске 27—28 апреля. В своем выступлении губернатор отметил, что в области действует 1700 компаний IT-сферы. Количество аккредитованных в федеральном Минцифры за 2022 год удвоилось и достигло почти 400.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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