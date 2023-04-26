Пермский фонд раскрыл секрет эффективной помощи бойцам в зоне СВО. Фото

Пермский фонд «Добровольцы Донбасса» собрал десятки миллионов рублей для бойцов в зоне СВО

27 апреля 2023 в 19:30 Размер текста - 17 +

Фонд «Добровольцы Донбасса» помогает не только военнослужащим, которые принимают участие в СВО, но и мирным жителям Донецка и Луганска Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Пермский фонд «Добровольцы Донбасса» выстроил взаимодействие с командованием военных частей в зоне проведения спецоперации. Это позволяет организации эффективно и в кратчайшие сроки доставлять необходимую помощь на передовую. Об этом во время подведения итогов благотворительной и волонтерской деятельности фонда рассказал его президент Вячеслав Лучников. Мероприятие, на котором побывали корреспонденты URA.RU, прошло 27 апреля в ДК Железнодорожников. «В силу того, что у фонда четко выстроено взаимодействие с командованием военных частей, у нас нет препятствий для доставки конвоев с грузом в зону СВО, зачастую — на линию боевого соприкосновения. Поэтому к нам потянулись активные и неравнодушные граждане не только из Пермского края, но и со всей России. Сейчас у фонда 10 филиалов и 6 представительств в разных городах РФ и странах ближнего зарубежья», — сказал в приветственной речи Лучников. По словам руководителя организации, за год своей работы фонд собрал порядка 80 миллионов рублей для помощи бойцам на СВО, а также мирным жителям Луганской и Донецкой народных республик. На собранные деньги приобретено специальное оборудование, военное обмундирование, автомобили. Детали прошедшей конференции фонда «Добровольцы Донбасса» — в фоторепортаже URA.RU. Участниками конференции стали члены волонтерских и общественных организаций, члены семей военнослужащих, ветераны боевых действий, представители органов власти и конфессий Фото: Сергей Русанов © URA.RU Перед началом мероприятия для собравшихся выступил хор «Млада» Фото: Сергей Русанов © URA.RU Президиум фонда «Добровольцы Донбасса» отметил, что за год работы организация смогла четко выстроить работу по сбору и организации помощи. Активную поддержку фонду оказывают обычные жители Прикамья Фото: Сергей Русанов © URA.RU Глава города Алексей Демкин, посетивший мероприятие, выразил гордость за земляков, помогающих фонду. В приветственной речи он отметил, что «это люди с большим сердцем, которые всегда чутко реагируют на чужую беду». Фото: Сергей Русанов © URA.RU Представитель Пермской епархии РПЦ стал участником конференции. Он отметил, что церковь не осталась в стороне, и активно помогает жителям присоединенных республик и военнослужащим Фото: Сергей Русанов © URA.RU О важности благотворительной деятельности сказал и муфтий Пермского края Анвар Аблаев (справа) Фото: Сергей Русанов © URA.RU Фонд оказывает неоценимую поддержку бойцам в зоне проведения спецоперации. На собранные средства закупается спецоборудование, медикаменты, вещи, транспорт и многое другое Фото: Сергей Русанов © URA.RU Вячеслав Лучников получил нагрудный знак, а также благодарность от представителя ЛНР за вклад в развитие республики и помощь, которую фонд «Добровольцы Донбасса» оказывают ее жителям Фото: Сергей Русанов © URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Пермский фонд «Добровольцы Донбасса» выстроил взаимодействие с командованием военных частей в зоне проведения спецоперации. Это позволяет организации эффективно и в кратчайшие сроки доставлять необходимую помощь на передовую. Об этом во время подведения итогов благотворительной и волонтерской деятельности фонда рассказал его президент Вячеслав Лучников. Мероприятие, на котором побывали корреспонденты URA.RU, прошло 27 апреля в ДК Железнодорожников. «В силу того, что у фонда четко выстроено взаимодействие с командованием военных частей, у нас нет препятствий для доставки конвоев с грузом в зону СВО, зачастую — на линию боевого соприкосновения. Поэтому к нам потянулись активные и неравнодушные граждане не только из Пермского края, но и со всей России. Сейчас у фонда 10 филиалов и 6 представительств в разных городах РФ и странах ближнего зарубежья», — сказал в приветственной речи Лучников. По словам руководителя организации, за год своей работы фонд собрал порядка 80 миллионов рублей для помощи бойцам на СВО, а также мирным жителям Луганской и Донецкой народных республик. На собранные деньги приобретено специальное оборудование, военное обмундирование, автомобили. Детали прошедшей конференции фонда «Добровольцы Донбасса» — в фоторепортаже URA.RU.