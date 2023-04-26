Пермский фонд «Добровольцы Донбасса» выстроил взаимодействие с командованием военных частей в зоне проведения спецоперации. Это позволяет организации эффективно и в кратчайшие сроки доставлять необходимую помощь на передовую. Об этом во время подведения итогов благотворительной и волонтерской деятельности фонда рассказал его президент Вячеслав Лучников. Мероприятие, на котором побывали корреспонденты URA.RU, прошло 27 апреля в ДК Железнодорожников.
«В силу того, что у фонда четко выстроено взаимодействие с командованием военных частей, у нас нет препятствий для доставки конвоев с грузом в зону СВО, зачастую — на линию боевого соприкосновения. Поэтому к нам потянулись активные и неравнодушные граждане не только из Пермского края, но и со всей России. Сейчас у фонда 10 филиалов и 6 представительств в разных городах РФ и странах ближнего зарубежья», — сказал в приветственной речи Лучников.
По словам руководителя организации, за год своей работы фонд собрал порядка 80 миллионов рублей для помощи бойцам на СВО, а также мирным жителям Луганской и Донецкой народных республик. На собранные деньги приобретено специальное оборудование, военное обмундирование, автомобили. Детали прошедшей конференции фонда «Добровольцы Донбасса» — в фоторепортаже URA.RU.
Участниками конференции стали члены волонтерских и общественных организаций, члены семей военнослужащих, ветераны боевых действий, представители органов власти и конфессий
Глава города Алексей Демкин, посетивший мероприятие, выразил гордость за земляков, помогающих фонду. В приветственной речи он отметил, что «это люди с большим сердцем, которые всегда чутко реагируют на чужую беду».
Пермский фонд «Добровольцы Донбасса» выстроил взаимодействие с командованием военных частей в зоне проведения спецоперации. Это позволяет организации эффективно и в кратчайшие сроки доставлять необходимую помощь на передовую. Об этом во время подведения итогов благотворительной и волонтерской деятельности фонда рассказал его президент Вячеслав Лучников. Мероприятие, на котором побывали корреспонденты URA.RU, прошло 27 апреля в ДК Железнодорожников. «В силу того, что у фонда четко выстроено взаимодействие с командованием военных частей, у нас нет препятствий для доставки конвоев с грузом в зону СВО, зачастую — на линию боевого соприкосновения. Поэтому к нам потянулись активные и неравнодушные граждане не только из Пермского края, но и со всей России. Сейчас у фонда 10 филиалов и 6 представительств в разных городах РФ и странах ближнего зарубежья», — сказал в приветственной речи Лучников. По словам руководителя организации, за год своей работы фонд собрал порядка 80 миллионов рублей для помощи бойцам на СВО, а также мирным жителям Луганской и Донецкой народных республик. На собранные деньги приобретено специальное оборудование, военное обмундирование, автомобили. Детали прошедшей конференции фонда «Добровольцы Донбасса» — в фоторепортаже URA.RU.