Старший лейтенант назвал, где ВСУ нанесут отвлекающий удар для контрнаступления

Старший лейтенант Матюшин: взятие Угледара приостановит наступление ВСУ

28 апреля 2023 в 07:02 Размер текста - 17 +

ВСУ могут начать наступление от Угледара, считает Александр Матюшин Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Город Угледар в ДНР является той точкой, откуда ВСУ могут нанести отвлекающий удар, чтобы потом перейти в контрнаступление на другом направлении. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился старший лейтенант Народной милиции ДНР в отставке, военный корреспондент Александр Матюшин. «Куда двинутся украинские войска, сейчас никто не знает, и Угледар остается как раз той точкой, где они могут произвести, если не основной удар, то отвлекающий. Оттуда может быть начато широко разрекламированное наступление. Если противник скопит достаточно силы и поведет его на угледарском направлении, то сможет прорвать там нашу линию обороны, за день выйти к Волновахе, от нее уже 80 км остается до Мариуполя и таким образом рассечь нашу группировку. Именно для этого сейчас строится еще одна дополнительная линия обороны, там поля, поэтому могут состояться танковые удары. Там может быть отвлекающий маневр украинских войск для нанесения основного удара в любую точку, как на Запорожском направлении, так и чтобы выйти на Мелитополь, потом на Бердянск к Крыму, так и где-нибудь в районе Артемовска или на Сватово-Кременном направлении, или на российскую территорию для создания довольно большого медийного контента», — объяснил Александр Матюшин. Старший лейтенант армии ДНР в отставке добавил, что Угледар является еще одним укрепрайоном ВСУ. «Это маленький городишко, окруженный тремя-пятью шахтами. Очередной населенный пункт, превращенный ВСУ в город-крепость. Угледар находится непосредственно в степи и от него контролируются как раз наши передвижения. Плюс вокруг него находятся шахты, на территории, мы их называем „чебурашками“, сортировочные стволы. Это является тоже высоткой, с которой контролируются окрестные степи. Поэтому Угледар обойти никак не получится. Если мы хотим двигаться дальше, то нам соответственно придется его брать. Артемовск (Бахмут в ДНР) по площади намного больше, чем Угледар, поэтому если в город перекинуть достаточно сил, то можно будет взять намного быстрее», — подчеркнул Матюшин. Ранее telegram-канал «Украина.ру», сообщил, что на подступах к Угледару морпехи РФ ведут стрелковые бои. Военный корреспондент РИА Новости Андрей Коц объяснял URA.RU, что для взятия города нужно лишить ВСУ преимущества по высоте. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Город Угледар в ДНР является той точкой, откуда ВСУ могут нанести отвлекающий удар, чтобы потом перейти в контрнаступление на другом направлении. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился старший лейтенант Народной милиции ДНР в отставке, военный корреспондент Александр Матюшин. «Куда двинутся украинские войска, сейчас никто не знает, и Угледар остается как раз той точкой, где они могут произвести, если не основной удар, то отвлекающий. Оттуда может быть начато широко разрекламированное наступление. Если противник скопит достаточно силы и поведет его на угледарском направлении, то сможет прорвать там нашу линию обороны, за день выйти к Волновахе, от нее уже 80 км остается до Мариуполя и таким образом рассечь нашу группировку. Именно для этого сейчас строится еще одна дополнительная линия обороны, там поля, поэтому могут состояться танковые удары. Там может быть отвлекающий маневр украинских войск для нанесения основного удара в любую точку, как на Запорожском направлении, так и чтобы выйти на Мелитополь, потом на Бердянск к Крыму, так и где-нибудь в районе Артемовска или на Сватово-Кременном направлении, или на российскую территорию для создания довольно большого медийного контента», — объяснил Александр Матюшин. Старший лейтенант армии ДНР в отставке добавил, что Угледар является еще одним укрепрайоном ВСУ. «Это маленький городишко, окруженный тремя-пятью шахтами. Очередной населенный пункт, превращенный ВСУ в город-крепость. Угледар находится непосредственно в степи и от него контролируются как раз наши передвижения. Плюс вокруг него находятся шахты, на территории, мы их называем „чебурашками“, сортировочные стволы. Это является тоже высоткой, с которой контролируются окрестные степи. Поэтому Угледар обойти никак не получится. Если мы хотим двигаться дальше, то нам соответственно придется его брать. Артемовск (Бахмут в ДНР) по площади намного больше, чем Угледар, поэтому если в город перекинуть достаточно сил, то можно будет взять намного быстрее», — подчеркнул Матюшин. Ранее telegram-канал «Украина.ру», сообщил, что на подступах к Угледару морпехи РФ ведут стрелковые бои. Военный корреспондент РИА Новости Андрей Коц объяснял URA.RU, что для взятия города нужно лишить ВСУ преимущества по высоте.