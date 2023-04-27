Крупнейший металлургический завод на Урале массово ищет сотрудников

Среднеуральский медеплавильный завод заявил о резкой необходимости в сотрудниках
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Визит Алексея Шмыкова в Кушву. Свердловская область, промышленное предприятие, рабочая профессия, рабочий на заводе, кушвинский завод прокатных валков
АО «СУМЗ» нуждается в машинистах и слесарях Фото:

Среднеуральский медеплавильный завод (АО «СУМЗ») ищет сотрудников. Больше всего предприятие нуждается в машинистах и слесарях.

  • Аппаратчик осаждения ЗП 46 800 — 52 000 рублей;
  • Водитель фронтального погрузчика ЗП 67 000 рублей;
  • Контролер качества продукции и технологического процесса ЗП 39 300 рублей;
  • Слесарь по сборке металлоконструкций ЗП 89 000 рублей;
  • Машинист бульдозера ЗП 57 700 рублей;
  • Машинист крана ЗП 43 500 — 68 500 рублей;
  • Машинист насосных установок ЗП 47 400 рублей;
  • Машинист экскаватора ЗП 61 000 рублей;
  • Слесарь-ремонтник ЗП 45 700 — 72 000 рублей;
  • Слесарь по КИПиА ЗП 61 000 рублей;
  • Слесарь по топливной аппаратуре ЗП 47 000 рублей;
  • Слесарь-сантехник ЗП 36 000 — 47 000 рублей;
  • Стропальщик ЗП 48 000 рублей;
  • Токарь ЗП 70 000 — 110 000 рублей;
  • Токарь-карусельщик ЗП договорная;
  • Электрогазосварщик ЗП 47 200 — 91 000 рублей;
  • Электромонтер ЗП 45 700 — 66 900 рублей.

Среднеуральский медеплавильный завод — предприятие цветной металлургии в городе Ревда, крупнейшее предприятие на Урале по выплавке меди из первичного сырья, производству из отходящих металлургических газов серной кислоты. Входит в состав Уральской горно-металлургической компании (УГМК) с 2000 года.

Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбурге машиностроительный завод имени Калинина ищет инженеров-технологов. Предприятие специализируется на производстве пусковых установок и зенитных управляемых ракет.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Среднеуральский медеплавильный завод (АО «СУМЗ») ищет сотрудников. Больше всего предприятие нуждается в машинистах и слесарях. Среднеуральский медеплавильный завод — предприятие цветной металлургии в городе Ревда, крупнейшее предприятие на Урале по выплавке меди из первичного сырья, производству из отходящих металлургических газов серной кислоты. Входит в состав Уральской горно-металлургической компании (УГМК) с 2000 года. Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбурге машиностроительный завод имени Калинина ищет инженеров-технологов. Предприятие специализируется на производстве пусковых установок и зенитных управляемых ракет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...