Крупнейший металлургический завод на Урале массово ищет сотрудников

Среднеуральский медеплавильный завод заявил о резкой необходимости в сотрудниках

АО «СУМЗ» нуждается в машинистах и слесарях Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Среднеуральский медеплавильный завод (АО «СУМЗ») ищет сотрудников. Больше всего предприятие нуждается в машинистах и слесарях.

Аппаратчик осаждения ЗП 46 800 — 52 000 рублей;

Водитель фронтального погрузчика ЗП 67 000 рублей;

Контролер качества продукции и технологического процесса ЗП 39 300 рублей;

Слесарь по сборке металлоконструкций ЗП 89 000 рублей;

Машинист бульдозера ЗП 57 700 рублей;

Машинист крана ЗП 43 500 — 68 500 рублей;

Машинист насосных установок ЗП 47 400 рублей;

Машинист экскаватора ЗП 61 000 рублей;

Слесарь-ремонтник ЗП 45 700 — 72 000 рублей;

Слесарь по КИПиА ЗП 61 000 рублей;

Слесарь по топливной аппаратуре ЗП 47 000 рублей;

Слесарь-сантехник ЗП 36 000 — 47 000 рублей;

Стропальщик ЗП 48 000 рублей;

Токарь ЗП 70 000 — 110 000 рублей;

Токарь-карусельщик ЗП договорная;

Электрогазосварщик ЗП 47 200 — 91 000 рублей;

Электромонтер ЗП 45 700 — 66 900 рублей.

Среднеуральский медеплавильный завод — предприятие цветной металлургии в городе Ревда, крупнейшее предприятие на Урале по выплавке меди из первичного сырья, производству из отходящих металлургических газов серной кислоты. Входит в состав Уральской горно-металлургической компании (УГМК) с 2000 года.

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