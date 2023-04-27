Крупнейший металлургический завод на Урале массово ищет сотрудников

Среднеуральский медеплавильный завод (АО «СУМЗ») ищет сотрудников. Больше всего предприятие нуждается в машинистах и слесарях.
- Аппаратчик осаждения ЗП 46 800 — 52 000 рублей;
- Водитель фронтального погрузчика ЗП 67 000 рублей;
- Контролер качества продукции и технологического процесса ЗП 39 300 рублей;
- Слесарь по сборке металлоконструкций ЗП 89 000 рублей;
- Машинист бульдозера ЗП 57 700 рублей;
- Машинист крана ЗП 43 500 — 68 500 рублей;
- Машинист насосных установок ЗП 47 400 рублей;
- Машинист экскаватора ЗП 61 000 рублей;
- Слесарь-ремонтник ЗП 45 700 — 72 000 рублей;
- Слесарь по КИПиА ЗП 61 000 рублей;
- Слесарь по топливной аппаратуре ЗП 47 000 рублей;
- Слесарь-сантехник ЗП 36 000 — 47 000 рублей;
- Стропальщик ЗП 48 000 рублей;
- Токарь ЗП 70 000 — 110 000 рублей;
- Токарь-карусельщик ЗП договорная;
- Электрогазосварщик ЗП 47 200 — 91 000 рублей;
- Электромонтер ЗП 45 700 — 66 900 рублей.
Среднеуральский медеплавильный завод — предприятие цветной металлургии в городе Ревда, крупнейшее предприятие на Урале по выплавке меди из первичного сырья, производству из отходящих металлургических газов серной кислоты. Входит в состав Уральской горно-металлургической компании (УГМК) с 2000 года.
Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбурге машиностроительный завод имени Калинина ищет инженеров-технологов. Предприятие специализируется на производстве пусковых установок и зенитных управляемых ракет.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.