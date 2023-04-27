Тысячи свердловчан взяли под наблюдение из-за смертельно опасного вируса

Более двух тысяч свердловчан, контактировавших с больными корью, врачи взяли под наблюдение. На данный момент зарегистрировано 25 подтвержденных случаев кори.
«Под наблюдением находятся более двух тысяч контактных свердловчан. Санврачами организован комплекс противоэпидемических мероприятий», — цитирует исполняющего обязанности главврача областного Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Александра Харитонова «Уральский рабочий».
Корь — острое вирусное заболевание, характеризующееся высокой температурой тела, интоксикацией, конъюнктивитом и сыпью. Корь опасна тяжелыми осложнениями, воспалением легких, судорогами, воспалением головного мозга. Вирус передается воздушно-капельным путем.
Ранее URA.RU писало, что в Свердловской области 24 жителя госпитализированы с подозрением на корь. Большинство заболевших — это приезжие из стран ближнего зарубежья. Больным оказана своевременная медпомощь.
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