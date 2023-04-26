26 апреля 2023

Губернатор ХМАО вводит противопожарный режим в регионе

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в расселенном доме, в поселке Солнечный. Сургут, пожарные машины, пожарные рукава, разветвление рукавное
В Югре с 28 апреля вводится противопожарный режим Фото:

Губернатор ХМАО Наталья Комарова подписала постановление о введении противопожарного режима в регионе с 28 апреля. Решение было принято на внеочередном заседании правительства Югры 27 апреля, документ опубликован на официальном сайте окружных властей.

«Ввести с 28 апреля 2023 года на всей территории Ханты-Мансийского автономного округа — Югры особый противопожарный режим», — указано в постановлении правительства. Решение было принято всеми участниками заседания единогласно.

По данным МЧС, возгорания в лесах в Югре начались на 2 недели раньше обычного. «В апреле уже произошло 16 пожаров на площади 380 гектаров. Этот показатель вдвое превышает прошлогодний», — прокомментировал заместитель начальника Главного управления МЧС России по Югре Игорь Бозов.

Ранее URA.RU писало о наступлении пожароопасного сезона на территории ХМАО. В это время в лесах округа запрещено разводить костры, бросать в лесных массивах горящие спички и окурки, оставлять на освещенной солнцем лесной поляне бутылки или осколки стекла и выжигать сухую травянистую растительность.

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Губернатор ХМАО Наталья Комарова подписала постановление о введении противопожарного режима в регионе с 28 апреля. Решение было принято на внеочередном заседании правительства Югры 27 апреля, документ опубликован на официальном сайте окружных властей. «Ввести с 28 апреля 2023 года на всей территории Ханты-Мансийского автономного округа — Югры особый противопожарный режим», — указано в постановлении правительства. Решение было принято всеми участниками заседания единогласно. По данным МЧС, возгорания в лесах в Югре начались на 2 недели раньше обычного. «В апреле уже произошло 16 пожаров на площади 380 гектаров. Этот показатель вдвое превышает прошлогодний», — прокомментировал заместитель начальника Главного управления МЧС России по Югре Игорь Бозов. Ранее URA.RU писало о наступлении пожароопасного сезона на территории ХМАО. В это время в лесах округа запрещено разводить костры, бросать в лесных массивах горящие спички и окурки, оставлять на освещенной солнцем лесной поляне бутылки или осколки стекла и выжигать сухую травянистую растительность.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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