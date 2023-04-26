Губернатор ХМАО вводит противопожарный режим в регионе

27 апреля 2023 в 20:48 Размер текста - 17 +

В Югре с 28 апреля вводится противопожарный режим Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Губернатор ХМАО Наталья Комарова подписала постановление о введении противопожарного режима в регионе с 28 апреля. Решение было принято на внеочередном заседании правительства Югры 27 апреля, документ опубликован на официальном сайте окружных властей. «Ввести с 28 апреля 2023 года на всей территории Ханты-Мансийского автономного округа — Югры особый противопожарный режим», — указано в постановлении правительства. Решение было принято всеми участниками заседания единогласно. По данным МЧС, возгорания в лесах в Югре начались на 2 недели раньше обычного. «В апреле уже произошло 16 пожаров на площади 380 гектаров. Этот показатель вдвое превышает прошлогодний», — прокомментировал заместитель начальника Главного управления МЧС России по Югре Игорь Бозов. Ранее URA.RU писало о наступлении пожароопасного сезона на территории ХМАО. В это время в лесах округа запрещено разводить костры, бросать в лесных массивах горящие спички и окурки, оставлять на освещенной солнцем лесной поляне бутылки или осколки стекла и выжигать сухую травянистую растительность.

Губернатор ХМАО Наталья Комарова подписала постановление о введении противопожарного режима в регионе с 28 апреля. Решение было принято на внеочередном заседании правительства Югры 27 апреля, документ опубликован на официальном сайте окружных властей. «Ввести с 28 апреля 2023 года на всей территории Ханты-Мансийского автономного округа — Югры особый противопожарный режим», — указано в постановлении правительства. Решение было принято всеми участниками заседания единогласно. По данным МЧС, возгорания в лесах в Югре начались на 2 недели раньше обычного. «В апреле уже произошло 16 пожаров на площади 380 гектаров. Этот показатель вдвое превышает прошлогодний», — прокомментировал заместитель начальника Главного управления МЧС России по Югре Игорь Бозов. Ранее URA.RU писало о наступлении пожароопасного сезона на территории ХМАО. В это время в лесах округа запрещено разводить костры, бросать в лесных массивах горящие спички и окурки, оставлять на освещенной солнцем лесной поляне бутылки или осколки стекла и выжигать сухую травянистую растительность.