В Свердловской области приостановили сезон весенней охоты

27 апреля 2023 в 20:38 Размер текста - 17 +

Ограничение на охоту продлится с 28 апреля по 5 мая Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Пожары в Свердловской области Сезон весенней охоты приостановлен в Свердловской области. Данная мера позволит ограничить нахождение людей в лесах и предупредить возникновение лесных пожаров, причиной которых зачастую становится человеческий фактор. Ограничение продлится с 28 апреля по 5 мая. Об этом URA.RU сообщили в департаменте информационной политики региона. «На всей территории Свердловской области на неделю будет приостановлена выдача разрешений, а также любительская и спортивная охота, а также иные виды охот. Ограничения также затрагивают охоту на пернатую дичь и бурого медведя», — сказано в сообщении. Раннее URA.RU писало, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ввел режим чрезвычайной ситуации в нескольких муниципалитетах. Речь идет о поселке Сосьва, деревне Неустроева и Карпинске.

Сезон весенней охоты приостановлен в Свердловской области. Данная мера позволит ограничить нахождение людей в лесах и предупредить возникновение лесных пожаров, причиной которых зачастую становится человеческий фактор. Ограничение продлится с 28 апреля по 5 мая. Об этом URA.RU сообщили в департаменте информационной политики региона. «На всей территории Свердловской области на неделю будет приостановлена выдача разрешений, а также любительская и спортивная охота, а также иные виды охот. Ограничения также затрагивают охоту на пернатую дичь и бурого медведя», — сказано в сообщении. Раннее URA.RU писало, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ввел режим чрезвычайной ситуации в нескольких муниципалитетах. Речь идет о поселке Сосьва, деревне Неустроева и Карпинске.