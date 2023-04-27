В Свердловской области приостановили сезон весенней охоты

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Охота на водоплавающую дичь. Пермь, болото, охотник, ружье, озеро, утиная охота
Ограничение на охоту продлится с 28 апреля по 5 мая Фото:
новость из сюжета
Пожары в Свердловской области

Сезон весенней охоты приостановлен в Свердловской области. Данная мера позволит ограничить нахождение людей в лесах и предупредить возникновение лесных пожаров, причиной которых зачастую становится человеческий фактор. Ограничение продлится с 28 апреля по 5 мая. Об этом URA.RU сообщили в департаменте информационной политики региона.

«На всей территории Свердловской области на неделю будет приостановлена выдача разрешений, а также любительская и спортивная охота, а также иные виды охот. Ограничения также затрагивают охоту на пернатую дичь и бурого медведя», — сказано в сообщении.

Раннее URA.RU писало, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ввел режим чрезвычайной ситуации в нескольких муниципалитетах. Речь идет о поселке Сосьва, деревне Неустроева и Карпинске.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Сезон весенней охоты приостановлен в Свердловской области. Данная мера позволит ограничить нахождение людей в лесах и предупредить возникновение лесных пожаров, причиной которых зачастую становится человеческий фактор. Ограничение продлится с 28 апреля по 5 мая. Об этом URA.RU сообщили в департаменте информационной политики региона. «На всей территории Свердловской области на неделю будет приостановлена выдача разрешений, а также любительская и спортивная охота, а также иные виды охот. Ограничения также затрагивают охоту на пернатую дичь и бурого медведя», — сказано в сообщении. Раннее URA.RU писало, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ввел режим чрезвычайной ситуации в нескольких муниципалитетах. Речь идет о поселке Сосьва, деревне Неустроева и Карпинске.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...