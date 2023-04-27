В Свердловской области приостановили сезон весенней охоты

Сезон весенней охоты приостановлен в Свердловской области. Данная мера позволит ограничить нахождение людей в лесах и предупредить возникновение лесных пожаров, причиной которых зачастую становится человеческий фактор. Ограничение продлится с 28 апреля по 5 мая. Об этом URA.RU сообщили в департаменте информационной политики региона.
«На всей территории Свердловской области на неделю будет приостановлена выдача разрешений, а также любительская и спортивная охота, а также иные виды охот. Ограничения также затрагивают охоту на пернатую дичь и бурого медведя», — сказано в сообщении.
Раннее URA.RU писало, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ввел режим чрезвычайной ситуации в нескольких муниципалитетах. Речь идет о поселке Сосьва, деревне Неустроева и Карпинске.
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