Директор завода подпортил мэру Екатеринбурга расклад на выборах

27 апреля 2023 в 20:59 Размер текста - 17 +

Владилен Фуфаров не успел даже заявиться на праймериз Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Директор завода «СМАК» Владилен Фуфаров в последний момент отказался от участия в выборах в гордуму, хотя мэр Алексей Орлов включил его в свои списки кандидатов-одномандатников и даже согласовал с губернатором Евгением Куйвашевым. Это вынудило Орлова срочно искать замену — чтобы своего человека на «освободившееся» место не успели представить Куйвашеву его доверенный политтехнолог Ринат Хазеев и миллиардер Виталий Кочетков. Новость по теме Интрига олигарха против мэра Екатеринбурга провалилась: Куйвашев указал, какой будет новая власть В их списках в округе №21 значится депутат Андрей Пирожков. «Но Куйвашев достаточно быстро согласовал на округ Марию Харитонову [главврача областной стоматологии]. Ее фамилия была у Орлова в запасе», — поделился собеседник. По его словам, Фуфаров вышел из гонки (даже не заявившись на праймериз «Единой России») якобы из-за некоего спора со своим «покровителем». Как писало URA.RU, вечером 21 апреля Куйвашев согласовал итоговый список кандидатов-одномандатников, которые в случае победы на праймериз ЕР будут поддержаны на основных выборах. Он почти не отличается от того, который был отвергнут губернатором в начале месяца — с подачи Хазеева и Кочеткова.

Директор завода «СМАК» Владилен Фуфаров в последний момент отказался от участия в выборах в гордуму, хотя мэр Алексей Орлов включил его в свои списки кандидатов-одномандатников и даже согласовал с губернатором Евгением Куйвашевым. Это вынудило Орлова срочно искать замену — чтобы своего человека на «освободившееся» место не успели представить Куйвашеву его доверенный политтехнолог Ринат Хазеев и миллиардер Виталий Кочетков. В их списках в округе №21 значится депутат Андрей Пирожков. «Но Куйвашев достаточно быстро согласовал на округ Марию Харитонову [главврача областной стоматологии]. Ее фамилия была у Орлова в запасе», — поделился собеседник. По его словам, Фуфаров вышел из гонки (даже не заявившись на праймериз «Единой России») якобы из-за некоего спора со своим «покровителем». Как писало URA.RU, вечером 21 апреля Куйвашев согласовал итоговый список кандидатов-одномандатников, которые в случае победы на праймериз ЕР будут поддержаны на основных выборах. Он почти не отличается от того, который был отвергнут губернатором в начале месяца — с подачи Хазеева и Кочеткова.