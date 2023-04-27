Директор завода подпортил мэру Екатеринбурга расклад на выборах

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Хлебокомбинат СМАК. Екатеринбург, фуфаров владилен
Владилен Фуфаров не успел даже заявиться на праймериз Фото:

Директор завода «СМАК» Владилен Фуфаров в последний момент отказался от участия в выборах в гордуму, хотя мэр Алексей Орлов включил его в свои списки кандидатов-одномандатников и даже согласовал с губернатором Евгением Куйвашевым. Это вынудило Орлова срочно искать замену — чтобы своего человека на «освободившееся» место не успели представить Куйвашеву его доверенный политтехнолог Ринат Хазеев и миллиардер Виталий Кочетков.

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В их списках в округе №21 значится депутат Андрей Пирожков. «Но Куйвашев достаточно быстро согласовал на округ Марию Харитонову [главврача областной стоматологии]. Ее фамилия была у Орлова в запасе», — поделился собеседник. По его словам, Фуфаров вышел из гонки (даже не заявившись на праймериз «Единой России») якобы из-за некоего спора со своим «покровителем».

Как писало URA.RU, вечером 21 апреля Куйвашев согласовал итоговый список кандидатов-одномандатников, которые в случае победы на праймериз ЕР будут поддержаны на основных выборах. Он почти не отличается от того, который был отвергнут губернатором в начале месяца — с подачи Хазеева и Кочеткова.

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Директор завода «СМАК» Владилен Фуфаров в последний момент отказался от участия в выборах в гордуму, хотя мэр Алексей Орлов включил его в свои списки кандидатов-одномандатников и даже согласовал с губернатором Евгением Куйвашевым. Это вынудило Орлова срочно искать замену — чтобы своего человека на «освободившееся» место не успели представить Куйвашеву его доверенный политтехнолог Ринат Хазеев и миллиардер Виталий Кочетков. В их списках в округе №21 значится депутат Андрей Пирожков. «Но Куйвашев достаточно быстро согласовал на округ Марию Харитонову [главврача областной стоматологии]. Ее фамилия была у Орлова в запасе», — поделился собеседник. По его словам, Фуфаров вышел из гонки (даже не заявившись на праймериз «Единой России») якобы из-за некоего спора со своим «покровителем». Как писало URA.RU, вечером 21 апреля Куйвашев согласовал итоговый список кандидатов-одномандатников, которые в случае победы на праймериз ЕР будут поддержаны на основных выборах. Он почти не отличается от того, который был отвергнут губернатором в начале месяца — с подачи Хазеева и Кочеткова.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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