Директор завода подпортил мэру Екатеринбурга расклад на выборах

Директор завода «СМАК» Владилен Фуфаров в последний момент отказался от участия в выборах в гордуму, хотя мэр Алексей Орлов включил его в свои списки кандидатов-одномандатников и даже согласовал с губернатором Евгением Куйвашевым. Это вынудило Орлова срочно искать замену — чтобы своего человека на «освободившееся» место не успели представить Куйвашеву его доверенный политтехнолог Ринат Хазеев и миллиардер Виталий Кочетков.
В их списках в округе №21 значится депутат Андрей Пирожков. «Но Куйвашев достаточно быстро согласовал на округ Марию Харитонову [главврача областной стоматологии]. Ее фамилия была у Орлова в запасе», — поделился собеседник. По его словам, Фуфаров вышел из гонки (даже не заявившись на праймериз «Единой России») якобы из-за некоего спора со своим «покровителем».
Как писало URA.RU, вечером 21 апреля Куйвашев согласовал итоговый список кандидатов-одномандатников, которые в случае победы на праймериз ЕР будут поддержаны на основных выборах. Он почти не отличается от того, который был отвергнут губернатором в начале месяца — с подачи Хазеева и Кочеткова.
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