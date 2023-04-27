В интернете появилось видео, на котором разъезжают БМП М2 «Bradley» и HMMWV («Хаммеры») в преддверии начала контрнаступления. Техника произведена в США.
«Враг [Украина] продолжает демонстрировать концентрацию значительных сил американской боевой техники перед контрнаступлением», — сообщает telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». На видео можно заметить БМП М2 «Bradley» и HMMWV. Авторы канала утверждают, что данная техника будет использоваться для наступления ВСУ.
Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что Украина не должна завышать ожидания от весеннего контрнаступления. По словам врио главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина, российские силы все меры для возможного наступления ВСУ на позиции России, передает RT.
Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!