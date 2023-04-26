Путин наградил жителей ЯНАО

27 апреля 2023 в 22:16 Размер текста - 17 +

Владимир Путин отметил заслуги ямальцев Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин отметил государственными наградами пятерых жителей ЯНАО. Об этом говорится в указе от 27 апреля. «За большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей наградить медалью ордена „Родительская слава“ Сергея Ковалева, Евгению Ковалеву, Якова Конева, Антонину Коневу, Ямало-Ненецкий автономный округ. За заслуги в развитии и совершенствовании современных средств связи, многолетнюю добросовестную работу присвоить почетное звание „Заслуженный работник связи и информации Российской Федерации“ Уралу Хамитову, ЯНАО», — указано в документе на официальном портале правовой информации. Ранее Путин наградил четырех ямальцев. Звание «Заслуженный работник сельского хозяйства РФ» присвоено Такиулле Шарипову, «Заслуженный работник транспорта РФ» Анатолию Седлецкому. Владимир Сафонов награжден медалью Луки Крымского, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждена Наталия Новосад.

Президент РФ Владимир Путин отметил государственными наградами пятерых жителей ЯНАО. Об этом говорится в указе от 27 апреля. «За большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей наградить медалью ордена „Родительская слава“ Сергея Ковалева, Евгению Ковалеву, Якова Конева, Антонину Коневу, Ямало-Ненецкий автономный округ. За заслуги в развитии и совершенствовании современных средств связи, многолетнюю добросовестную работу присвоить почетное звание „Заслуженный работник связи и информации Российской Федерации“ Уралу Хамитову, ЯНАО», — указано в документе на официальном портале правовой информации. Ранее Путин наградил четырех ямальцев. Звание «Заслуженный работник сельского хозяйства РФ» присвоено Такиулле Шарипову, «Заслуженный работник транспорта РФ» Анатолию Седлецкому. Владимир Сафонов награжден медалью Луки Крымского, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждена Наталия Новосад.