Путин приехал в Подмосковье, где проведет совещание по беспилотникам

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Вручение "Героя России" в Кремле. Москва, путин владимир
Владимир Путин проведет совещание, посвященное беспилотникам Фото:

Президент России Владимир Путин приехал в индустриальный парк «Руднево» в Московской области. Там будут производить беспилотники. Глава государства проведет там совещание, посвященное развитию этой сферы.

«Президент РФ Владимир Путин в четверг прибыл в индустриальный парк „Руднево“, где разворачивается производство беспилотных летательных аппаратов», — передает корреспондент ТАСС. Путин проведет там совещание о развитии производства БПЛА и ознакомится с ходом строительства промышленной зоны.

Ранее Владимир Путин поручил правительству организовать комиссию по развитию беспилотных авиасистем. В Самарской области начали строительство первого в России завода по производству БПЛА.

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Президент России Владимир Путин приехал в индустриальный парк «Руднево» в Московской области. Там будут производить беспилотники. Глава государства проведет там совещание, посвященное развитию этой сферы. «Президент РФ Владимир Путин в четверг прибыл в индустриальный парк „Руднево“, где разворачивается производство беспилотных летательных аппаратов», — передает корреспондент ТАСС. Путин проведет там совещание о развитии производства БПЛА и ознакомится с ходом строительства промышленной зоны. Ранее Владимир Путин поручил правительству организовать комиссию по развитию беспилотных авиасистем. В Самарской области начали строительство первого в России завода по производству БПЛА.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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