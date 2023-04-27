Путин приехал в Подмосковье, где проведет совещание по беспилотникам

Президент России Владимир Путин приехал в индустриальный парк «Руднево» в Московской области. Там будут производить беспилотники. Глава государства проведет там совещание, посвященное развитию этой сферы.
«Президент РФ Владимир Путин в четверг прибыл в индустриальный парк „Руднево“, где разворачивается производство беспилотных летательных аппаратов», — передает корреспондент ТАСС. Путин проведет там совещание о развитии производства БПЛА и ознакомится с ходом строительства промышленной зоны.
Ранее Владимир Путин поручил правительству организовать комиссию по развитию беспилотных авиасистем. В Самарской области начали строительство первого в России завода по производству БПЛА.
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