Путин приехал в Подмосковье, где проведет совещание по беспилотникам

27 апреля 2023 в 22:55 Размер текста - 17 +

Владимир Путин проведет совещание, посвященное беспилотникам Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин приехал в индустриальный парк «Руднево» в Московской области. Там будут производить беспилотники. Глава государства проведет там совещание, посвященное развитию этой сферы. «Президент РФ Владимир Путин в четверг прибыл в индустриальный парк „Руднево“, где разворачивается производство беспилотных летательных аппаратов», — передает корреспондент ТАСС. Путин проведет там совещание о развитии производства БПЛА и ознакомится с ходом строительства промышленной зоны. Ранее Владимир Путин поручил правительству организовать комиссию по развитию беспилотных авиасистем. В Самарской области начали строительство первого в России завода по производству БПЛА.

Президент России Владимир Путин приехал в индустриальный парк «Руднево» в Московской области. Там будут производить беспилотники. Глава государства проведет там совещание, посвященное развитию этой сферы. «Президент РФ Владимир Путин в четверг прибыл в индустриальный парк „Руднево“, где разворачивается производство беспилотных летательных аппаратов», — передает корреспондент ТАСС. Путин проведет там совещание о развитии производства БПЛА и ознакомится с ходом строительства промышленной зоны. Ранее Владимир Путин поручил правительству организовать комиссию по развитию беспилотных авиасистем. В Самарской области начали строительство первого в России завода по производству БПЛА.