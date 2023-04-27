Байден попросил южноамериканского коллегу спеть песню про американский пирог
Лидер Южной Кореи Юн Сок Ель по просьбе президента США Джо Байдена спел песню «Американский пирог» Дона Маклина. Байден хотел услышать песню во время ужина с коллегой.
«Мы знаем, что это одна из ваших любимых песен, American Pie. Мы хотим услышать, как вы ее поете», — сказал Джо Байден на ужине с Юн Сок Ель. Об этом сообщает
Зал аплодировал президенту Южной Кореи. После выступления Байден заявил, что Юн Сок Ель в скором времени получит гитару с автографом автора песни про пирог. Президент Южной Кореи пребывает в США с шестидневным государственным визитом.
Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!
Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!