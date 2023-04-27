Президент Южной Кореи спел Байдену песню про американский пирог и получил подарок. Видео

27 апреля 2023 в 22:58 Размер текста - 17 +

Байден попросил южноамериканского коллегу спеть песню про американский пирог Фото: Official White House / Cameron Smith Лидер Южной Кореи Юн Сок Ель по просьбе президента США Джо Байдена спел песню «Американский пирог» Дона Маклина. Байден хотел услышать песню во время ужина с коллегой. «Мы знаем, что это одна из ваших любимых песен, American Pie. Мы хотим услышать, как вы ее поете», — сказал Джо Байден на ужине с Юн Сок Ель. Об этом сообщает Life . Зал аплодировал президенту Южной Кореи. После выступления Байден заявил, что Юн Сок Ель в скором времени получит гитару с автографом автора песни про пирог. Президент Южной Кореи пребывает в США с шестидневным государственным визитом.

Лидер Южной Кореи Юн Сок Ель по просьбе президента США Джо Байдена спел песню «Американский пирог» Дона Маклина. Байден хотел услышать песню во время ужина с коллегой. «Мы знаем, что это одна из ваших любимых песен, American Pie. Мы хотим услышать, как вы ее поете», — сказал Джо Байден на ужине с Юн Сок Ель. Об этом сообщает Life. Зал аплодировал президенту Южной Кореи. После выступления Байден заявил, что Юн Сок Ель в скором времени получит гитару с автографом автора песни про пирог. Президент Южной Кореи пребывает в США с шестидневным государственным визитом.