В России создадут музеи, посвященные спецоперации

Президент РФ Владимир Путин дал поручение Министерству образования и науки создать музеи, посвященные событиям специальной военной операции (СВО) и подвигам ее участников. Об этом сообщили в Кремле.
«Минкультуры России, Минпросвещения России, Минобрнауки России, Минобороны России совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и при участии Ассоциации „Российское историческое общество“ и общественных объединений, осуществляющих поисковую работу, обеспечить создание музеев (региональных, муниципальных, на базе образовательных организаций), посвященных событиям специальной военной операции и подвигам ее участников», — сообщается на сайте Кремля. Срок предоставления доклада — 30 декабря. Ответственными за реализацию проекта назначены главы министерств.
Перечень поручений по итогам встречи с общественниками (состоялась в феврале) утвердил глава государства. Минобороны и Минкультуры России совместно с поисковыми общественными объединениями должны будут подготовить для музеев артефакты, связанные со спецоперацией. Также ведомства проработают вопрос, касающийся изучения истории СВО. «По итогам рассмотрения представить соответствующие предложения», — указано в сообщении.
Ранее сообщалось, что более 60% россиян хотели бы, чтобы в школах висели портреты героев спецоперации. Большинство считает, что участники боевых действий могут стать примером для детей.
Президент РФ Владимир Путин дал поручение Министерству образования и науки создать музеи, посвященные событиям специальной военной операции (СВО) и подвигам ее участников. Об этом сообщили в Кремле. «Минкультуры России, Минпросвещения России, Минобрнауки России, Минобороны России совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и при участии Ассоциации „Российское историческое общество“ и общественных объединений, осуществляющих поисковую работу, обеспечить создание музеев (региональных, муниципальных, на базе образовательных организаций), посвященных событиям специальной военной операции и подвигам ее участников», — сообщается на сайте Кремля. Срок предоставления доклада — 30 декабря. Ответственными за реализацию проекта назначены главы министерств. Перечень поручений по итогам встречи с общественниками (состоялась в феврале) утвердил глава государства. Минобороны и Минкультуры России совместно с поисковыми общественными объединениями должны будут подготовить для музеев артефакты, связанные со спецоперацией. Также ведомства проработают вопрос, касающийся изучения истории СВО. «По итогам рассмотрения представить соответствующие предложения», — указано в сообщении. Ранее сообщалось, что более 60% россиян хотели бы, чтобы в школах висели портреты героев спецоперации. Большинство считает, что участники боевых действий могут стать примером для детей.