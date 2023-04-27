В России создадут музеи, посвященные спецоперации

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Проводы контрактников. Тюмень , военные, служба по контракту, солдат, z, z знак, z войска, z символ, знак z, z символ спецоперации, z-символ, z шеврон, контрактники
В России появятся музеи, посвященные СВО Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент РФ Владимир Путин дал поручение Министерству образования и науки создать музеи, посвященные событиям специальной военной операции (СВО) и подвигам ее участников. Об этом сообщили в Кремле.

«Минкультуры России, Минпросвещения России, Минобрнауки России, Минобороны России совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и при участии Ассоциации „Российское историческое общество“ и общественных объединений, осуществляющих поисковую работу, обеспечить создание музеев (региональных, муниципальных, на базе образовательных организаций), посвященных событиям специальной военной операции и подвигам ее участников», — сообщается на сайте Кремля. Срок предоставления доклада — 30 декабря. Ответственными за реализацию проекта назначены главы министерств.

Перечень поручений по итогам встречи с общественниками (состоялась в феврале) утвердил глава государства. Минобороны и Минкультуры России совместно с поисковыми общественными объединениями должны будут подготовить для музеев артефакты, связанные со спецоперацией. Также ведомства проработают вопрос, касающийся изучения истории СВО. «По итогам рассмотрения представить соответствующие предложения», — указано в сообщении.

Ранее сообщалось, что более 60% россиян хотели бы, чтобы в школах висели портреты героев спецоперации. Большинство считает, что участники боевых действий могут стать примером для детей.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент РФ Владимир Путин дал поручение Министерству образования и науки создать музеи, посвященные событиям специальной военной операции (СВО) и подвигам ее участников. Об этом сообщили в Кремле. «Минкультуры России, Минпросвещения России, Минобрнауки России, Минобороны России совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и при участии Ассоциации „Российское историческое общество“ и общественных объединений, осуществляющих поисковую работу, обеспечить создание музеев (региональных, муниципальных, на базе образовательных организаций), посвященных событиям специальной военной операции и подвигам ее участников», — сообщается на сайте Кремля. Срок предоставления доклада — 30 декабря. Ответственными за реализацию проекта назначены главы министерств. Перечень поручений по итогам встречи с общественниками (состоялась в феврале) утвердил глава государства. Минобороны и Минкультуры России совместно с поисковыми общественными объединениями должны будут подготовить для музеев артефакты, связанные со спецоперацией. Также ведомства проработают вопрос, касающийся изучения истории СВО. «По итогам рассмотрения представить соответствующие предложения», — указано в сообщении. Ранее сообщалось, что более 60% россиян хотели бы, чтобы в школах висели портреты героев спецоперации. Большинство считает, что участники боевых действий могут стать примером для детей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...