В России создадут музеи, посвященные спецоперации 27 апреля 2023 в 23:33 Размер текста - 17 + В России появятся музеи, посвященные СВО Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент РФ Владимир Путин дал поручение Министерству образования и науки создать музеи, посвященные событиям специальной военной операции (СВО) и подвигам ее участников. Об этом сообщили в Кремле. «Минкультуры России, Минпросвещения России, Минобрнауки России, Минобороны России совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и при участии Ассоциации „Российское историческое общество“ и общественных объединений, осуществляющих поисковую работу, обеспечить создание музеев (региональных, муниципальных, на базе образовательных организаций), посвященных событиям специальной военной операции и подвигам ее участников», — сообщается на сайте Кремля. Срок предоставления доклада — 30 декабря. Ответственными за реализацию проекта назначены главы министерств. Перечень поручений по итогам встречи с общественниками (состоялась в феврале) утвердил глава государства. Минобороны и Минкультуры России совместно с поисковыми общественными объединениями должны будут подготовить для музеев артефакты, связанные со спецоперацией. Также ведомства проработают вопрос, касающийся изучения истории СВО. «По итогам рассмотрения представить соответствующие предложения», — указано в сообщении. Ранее сообщалось, что более 60% россиян хотели бы, чтобы в школах висели портреты героев спецоперации. Большинство считает, что участники боевых действий могут стать примером для детей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Президент РФ Владимир Путин дал поручение Министерству образования и науки создать музеи, посвященные событиям специальной военной операции (СВО) и подвигам ее участников. Об этом сообщили в Кремле. «Минкультуры России, Минпросвещения России, Минобрнауки России, Минобороны России совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и при участии Ассоциации „Российское историческое общество“ и общественных объединений, осуществляющих поисковую работу, обеспечить создание музеев (региональных, муниципальных, на базе образовательных организаций), посвященных событиям специальной военной операции и подвигам ее участников», — сообщается на сайте Кремля. Срок предоставления доклада — 30 декабря. Ответственными за реализацию проекта назначены главы министерств. Перечень поручений по итогам встречи с общественниками (состоялась в феврале) утвердил глава государства. Минобороны и Минкультуры России совместно с поисковыми общественными объединениями должны будут подготовить для музеев артефакты, связанные со спецоперацией. Также ведомства проработают вопрос, касающийся изучения истории СВО. «По итогам рассмотрения представить соответствующие предложения», — указано в сообщении. Ранее сообщалось, что более 60% россиян хотели бы, чтобы в школах висели портреты героев спецоперации. Большинство считает, что участники боевых действий могут стать примером для детей. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям