Посол Трейси: США готовы к диалогу по ДСНВ

27 апреля 2023 в 23:40 Размер текста - 17 +

США готовы обсудить вопросы соблюдения ДСНВ с Россией, заявила Трейси Фото: Официальный сайт Министерство обороны РФ новость из сюжета Россия приостановила участие в Договоре СНВ-III США готовы встретиться с российской стороной для обсуждения ситуации вокруг соблюдения Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом заявила посол США в Москве Линн Трейси. «США по-прежнему готовы встретиться с представителями России и обсудить обеспокоенность обеих сторон в связи с соблюдением ДСНВ, а также все остальные аспекты реализации договора. Проведение таких встреч — наше договорное обязательство, и США остаются привержены полной и взаимной реализации договора», — сообщила Трейси в интервью газете « Известия ». Она акцентировала внимание на том, что Штаты в течение нескольких десятилетий работали над сокращением ядерных арсеналов и дальше планируют идти к созданию мира. По ее словам, действуя в этом направлении США готовы к расширенному диалогу с Россией. Президент России Владимир Путин сообщил о приостановке договора СНВ-3. Администрация президента США Джо Байдена назвала приостановку России в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) недействительной. Руководитель департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков считает, что неуклонно растет опасность эскалации конфликта между двумя ядерными державами — Россией и США.

США готовы встретиться с российской стороной для обсуждения ситуации вокруг соблюдения Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом заявила посол США в Москве Линн Трейси. «США по-прежнему готовы встретиться с представителями России и обсудить обеспокоенность обеих сторон в связи с соблюдением ДСНВ, а также все остальные аспекты реализации договора. Проведение таких встреч — наше договорное обязательство, и США остаются привержены полной и взаимной реализации договора», — сообщила Трейси в интервью газете «Известия». Она акцентировала внимание на том, что Штаты в течение нескольких десятилетий работали над сокращением ядерных арсеналов и дальше планируют идти к созданию мира. По ее словам, действуя в этом направлении США готовы к расширенному диалогу с Россией. Президент России Владимир Путин сообщил о приостановке договора СНВ-3. Администрация президента США Джо Байдена назвала приостановку России в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) недействительной. Руководитель департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков считает, что неуклонно растет опасность эскалации конфликта между двумя ядерными державами — Россией и США.