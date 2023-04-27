Посол Трейси: США готовы к диалогу по ДСНВ

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США готовы обсудить вопросы соблюдения ДСНВ с Россией, заявила Трейси Фото:
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Россия приостановила участие в Договоре СНВ-III

США готовы встретиться с российской стороной для обсуждения ситуации вокруг соблюдения Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом заявила посол США в Москве Линн Трейси.

«США по-прежнему готовы встретиться с представителями России и обсудить обеспокоенность обеих сторон в связи с соблюдением ДСНВ, а также все остальные аспекты реализации договора. Проведение таких встреч — наше договорное обязательство, и США остаются привержены полной и взаимной реализации договора», — сообщила Трейси в интервью газете «Известия».

Она акцентировала внимание на том, что Штаты в течение нескольких десятилетий работали над сокращением ядерных арсеналов и дальше планируют идти к созданию мира. По ее словам, действуя в этом направлении США готовы к расширенному диалогу с Россией.

Президент России Владимир Путин сообщил о приостановке договора СНВ-3. Администрация президента США Джо Байдена назвала приостановку России в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) недействительной. Руководитель департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков считает, что неуклонно растет опасность эскалации конфликта между двумя ядерными державами — Россией и США.

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США готовы встретиться с российской стороной для обсуждения ситуации вокруг соблюдения Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом заявила посол США в Москве Линн Трейси. «США по-прежнему готовы встретиться с представителями России и обсудить обеспокоенность обеих сторон в связи с соблюдением ДСНВ, а также все остальные аспекты реализации договора. Проведение таких встреч — наше договорное обязательство, и США остаются привержены полной и взаимной реализации договора», — сообщила Трейси в интервью газете «Известия». Она акцентировала внимание на том, что Штаты в течение нескольких десятилетий работали над сокращением ядерных арсеналов и дальше планируют идти к созданию мира. По ее словам, действуя в этом направлении США готовы к расширенному диалогу с Россией. Президент России Владимир Путин сообщил о приостановке договора СНВ-3. Администрация президента США Джо Байдена назвала приостановку России в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) недействительной. Руководитель департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков считает, что неуклонно растет опасность эскалации конфликта между двумя ядерными державами — Россией и США.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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