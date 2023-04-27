В Курганской области остановили масштабный пожар

В деревне Логоушка (Курганская область, Кетовский округ) удалось локализовать пожар на площади 90 гектаров. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по Курганской области в своем telegram-канале.
«Сотрудники МЧС отстояли у огненной стихии 134 дома в деревне Логоушка. Было задействовано более 180 человек и 46 единиц техники», — уточнили в ведомстве.
По данным регионального МЧС в Курганской области сохраняется сложная пожароопасная обстановка. На защите микрорайона Утяк работают вертолет Ми-8 и самолет Ил-76 МЧС России. «Всего за минувшие сутки авиацией МЧС России совершено 13 сбросов воды общим объемом 78 тонн», — сообщила пресс-служба.
Ранее URA.RU писало, что жительница деревни Логоушка Курганской области вернулась после эвакуации на место пожара и погибла. Женщине было 88 лет.
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