В Курганской области остановили масштабный пожар

В Курганской области локализован пожар в Логоушке Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В деревне Логоушка (Курганская область, Кетовский округ) удалось локализовать пожар на площади 90 гектаров. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по Курганской области в своем telegram-канале.

«Сотрудники МЧС отстояли у огненной стихии 134 дома в деревне Логоушка. Было задействовано более 180 человек и 46 единиц техники», — уточнили в ведомстве.

По данным регионального МЧС в Курганской области сохраняется сложная пожароопасная обстановка. На защите микрорайона Утяк работают вертолет Ми-8 и самолет Ил-76 МЧС России. «Всего за минувшие сутки авиацией МЧС России совершено 13 сбросов воды общим объемом 78 тонн», — сообщила пресс-служба.

Ранее URA.RU писало, что жительница деревни Логоушка Курганской области вернулась после эвакуации на место пожара и погибла. Женщине было 88 лет.