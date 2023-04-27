Жительницу Курганской области эвакуировали, но она вернулась на место пожара и погибла

27 апреля 2023 в 22:36 Размер текста - 17 +

Женщина из деревни Логоушка вернулась на место пожара и погибла Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Лесные пожары в России 2023 Жительница деревни Логоушка Курганской области вернулась после эвакуации на место пожара и погибла. О подробностях гибели 88-летней пенсионерки в своем telegram-канале сообщил глава региона Вадим Шумков. «К сожалению, по предварительным данным, есть один погибший. По данным сотрудников полиции, женщина 1935 года рождения была эвакуирована, но вернулась самостоятельно в уже горевший дом за документами», — написал Шумков. Дополнительные обстоятельства гибели женщины будут устанавливаться правоохранительными органами. Ранее URA.RU писало, что в масштабном пожаре в Кетовском округе обнаружили погибшего жителя. Позже в СУ СКР региона сообщили, что в огне погибла женщина. Сейчас проводится доследственная проверка. Также сообщалось, что на территории Курганской области тушат три масштабных пожара. В связи с этим в регионе был введен режим ЧС.

Жительница деревни Логоушка Курганской области вернулась после эвакуации на место пожара и погибла. О подробностях гибели 88-летней пенсионерки в своем telegram-канале сообщил глава региона Вадим Шумков. «К сожалению, по предварительным данным, есть один погибший. По данным сотрудников полиции, женщина 1935 года рождения была эвакуирована, но вернулась самостоятельно в уже горевший дом за документами», — написал Шумков. Дополнительные обстоятельства гибели женщины будут устанавливаться правоохранительными органами. Ранее URA.RU писало, что в масштабном пожаре в Кетовском округе обнаружили погибшего жителя. Позже в СУ СКР региона сообщили, что в огне погибла женщина. Сейчас проводится доследственная проверка. Также сообщалось, что на территории Курганской области тушат три масштабных пожара. В связи с этим в регионе был введен режим ЧС.