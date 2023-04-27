Жительницу Курганской области эвакуировали, но она вернулась на место пожара и погибла

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Пожар в Логовушке. Курган, мчс, дым, пожар, тушение, огонь
Женщина из деревни Логоушка вернулась на место пожара и погибла Фото:
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Жительница деревни Логоушка Курганской области вернулась после эвакуации на место пожара и погибла. О подробностях гибели 88-летней пенсионерки в своем telegram-канале сообщил глава региона Вадим Шумков.

«К сожалению, по предварительным данным, есть один погибший. По данным сотрудников полиции, женщина 1935 года рождения была эвакуирована, но вернулась самостоятельно в уже горевший дом за документами», — написал Шумков. Дополнительные обстоятельства гибели женщины будут устанавливаться правоохранительными органами.

Ранее URA.RU писало, что в масштабном пожаре в Кетовском округе обнаружили погибшего жителя. Позже в СУ СКР региона сообщили, что в огне погибла женщина. Сейчас проводится доследственная проверка. Также сообщалось, что на территории Курганской области тушат три масштабных пожара. В связи с этим в регионе был введен режим ЧС.

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Жительница деревни Логоушка Курганской области вернулась после эвакуации на место пожара и погибла. О подробностях гибели 88-летней пенсионерки в своем telegram-канале сообщил глава региона Вадим Шумков. «К сожалению, по предварительным данным, есть один погибший. По данным сотрудников полиции, женщина 1935 года рождения была эвакуирована, но вернулась самостоятельно в уже горевший дом за документами», — написал Шумков. Дополнительные обстоятельства гибели женщины будут устанавливаться правоохранительными органами. Ранее URA.RU писало, что в масштабном пожаре в Кетовском округе обнаружили погибшего жителя. Позже в СУ СКР региона сообщили, что в огне погибла женщина. Сейчас проводится доследственная проверка. Также сообщалось, что на территории Курганской области тушат три масштабных пожара. В связи с этим в регионе был введен режим ЧС.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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