В США признали экономическое поражение в критической области

Белый дом: США утратили конкурентоспособность в производстве чипов

28 апреля 2023 в 00:10 Размер текста - 17 +

Джейк Салливан заявил, что в США производят лишь 10% чипов в мире Фото: Сергей Русанов © URA.RU США утратили конкурентоспособность в вопросе критически важных для страны технологий — производстве чипов. Об этом сообщил помощник президента Америки по национальной безопасности Джейк Салливан. «США не просто утратили производство, мы подорвали нашу конкурентоспособность в части критически важных технологий, которые определят будущее. В настоящее время страна производит около 10% от общемирового объема полупроводников», — приводят слова Салливана РИА Новости. Он отметил, что производители «продвинутых» чипов географически располагаются «совсем в другом месте». Это указывает на риск в экономике и нацбезопасности США, заявил помощник президента. Ранее ФБР сообщило об угрозе в сфере кибербезопасности перед Китаем. Директор Кристофер Рей заявил, что КНР имеет в 50 раз больше сотрудников, занимающихся борьбой с угрозами в киберпространстве, чем США.

США утратили конкурентоспособность в вопросе критически важных для страны технологий — производстве чипов. Об этом сообщил помощник президента Америки по национальной безопасности Джейк Салливан. «США не просто утратили производство, мы подорвали нашу конкурентоспособность в части критически важных технологий, которые определят будущее. В настоящее время страна производит около 10% от общемирового объема полупроводников», — приводят слова Салливана РИА Новости. Он отметил, что производители «продвинутых» чипов географически располагаются «совсем в другом месте». Это указывает на риск в экономике и нацбезопасности США, заявил помощник президента. Ранее ФБР сообщило об угрозе в сфере кибербезопасности перед Китаем. Директор Кристофер Рей заявил, что КНР имеет в 50 раз больше сотрудников, занимающихся борьбой с угрозами в киберпространстве, чем США.