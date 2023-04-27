27 апреля 2023

В США признали экономическое поражение в критической области

Белый дом: США утратили конкурентоспособность в производстве чипов
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Соединенные Штаты Америки. США, вашингтон, белый дом в вашингтоне
Джейк Салливан заявил, что в США производят лишь 10% чипов в мире Фото:

США утратили конкурентоспособность в вопросе критически важных для страны технологий — производстве чипов. Об этом сообщил помощник президента Америки по национальной безопасности Джейк Салливан.

«США не просто утратили производство, мы подорвали нашу конкурентоспособность в части критически важных технологий, которые определят будущее. В настоящее время страна производит около 10% от общемирового объема полупроводников», — приводят слова Салливана РИА Новости.

Он отметил, что производители «продвинутых» чипов географически располагаются «совсем в другом месте». Это указывает на риск в экономике и нацбезопасности США, заявил помощник президента.

Ранее ФБР сообщило об угрозе в сфере кибербезопасности перед Китаем. Директор Кристофер Рей заявил, что КНР имеет в 50 раз больше сотрудников, занимающихся борьбой с угрозами в киберпространстве, чем США.

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США утратили конкурентоспособность в вопросе критически важных для страны технологий — производстве чипов. Об этом сообщил помощник президента Америки по национальной безопасности Джейк Салливан. «США не просто утратили производство, мы подорвали нашу конкурентоспособность в части критически важных технологий, которые определят будущее. В настоящее время страна производит около 10% от общемирового объема полупроводников», — приводят слова Салливана РИА Новости. Он отметил, что производители «продвинутых» чипов географически располагаются «совсем в другом месте». Это указывает на риск в экономике и нацбезопасности США, заявил помощник президента. Ранее ФБР сообщило об угрозе в сфере кибербезопасности перед Китаем. Директор Кристофер Рей заявил, что КНР имеет в 50 раз больше сотрудников, занимающихся борьбой с угрозами в киберпространстве, чем США.
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