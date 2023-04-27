В пермском поселке после визита министра отремонтируют техникум

28 апреля 2023 в 00:09 Размер текста - 17 +

В Кунгурском техникуме-интернате отремонтируют учебный корпус Фото: Анна Майорова © URA.RU В поселке Садоягодное (Пермский край) отремонтируют учебный корпус в Кунгурском техникуме-интернате. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок. Учебное заведение, где обучаются студенты с ограниченными возможностями здоровья, посещал ранее федеральный министр труда и соцзащиты РФ Антон Котяков. «На капитальный ремонт учебного корпуса направлено 2 млн 167 тыс рублей (начальная цена контракта). Строительные работы выполняются с 1 июля по 11 августа 2023 года», — указано в документации тендера. Подрядчик, который займется ремонтом учебного корпуса, определится по итогу электронного аукциона. Заявки принимаются до 5 мая. В Кунгурском техникуме-интернате студенты с ОВЗ получают востребованные на рынке труда профессии. Также они проходят комплексную медицинскую и социальную реабилитацию. Учебное заведение является подведомственным учреждением Министерства труда и социальной защиты РФ. По информации пресс-службы правительства Пермского края, в техникуме учатся студенты из 19 регионов России, треть из них старше 35 лет. Ранее URA.RU писало, что при подготовке поездки федерального министра труда и соцзащиты РФ в Кунгурский техникум-интернат (Пермский край) прорабатывался вопрос строительства нового учебного корпуса. Также предусматривалась реконструкция студенческого общежития. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В поселке Садоягодное (Пермский край) отремонтируют учебный корпус в Кунгурском техникуме-интернате. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок. Учебное заведение, где обучаются студенты с ограниченными возможностями здоровья, посещал ранее федеральный министр труда и соцзащиты РФ Антон Котяков. «На капитальный ремонт учебного корпуса направлено 2 млн 167 тыс рублей (начальная цена контракта). Строительные работы выполняются с 1 июля по 11 августа 2023 года», — указано в документации тендера. Подрядчик, который займется ремонтом учебного корпуса, определится по итогу электронного аукциона. Заявки принимаются до 5 мая. В Кунгурском техникуме-интернате студенты с ОВЗ получают востребованные на рынке труда профессии. Также они проходят комплексную медицинскую и социальную реабилитацию. Учебное заведение является подведомственным учреждением Министерства труда и социальной защиты РФ. По информации пресс-службы правительства Пермского края, в техникуме учатся студенты из 19 регионов России, треть из них старше 35 лет. Ранее URA.RU писало, что при подготовке поездки федерального министра труда и соцзащиты РФ в Кунгурский техникум-интернат (Пермский край) прорабатывался вопрос строительства нового учебного корпуса. Также предусматривалась реконструкция студенческого общежития.