Путин раскрыл объем инвестиций в беспилотную отрасль

Объем инвестиций в отрасль беспилотных летательных аппаратов составит 1 триллион рублей. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, назвав это направление перспективным и важнейшим в деятельности России.
«Важнейшее направление деятельности страны, очень перспективное. Сейчас мы только вот с коллегами смотрели на ближайшее время объем 500 миллиардов рублей. Но со мной тут же согласились, что это очень консервативная оценка. Скорее всего <…> будет 1 триллион рублей», — заявил Путин во время презентаций предприятий в сфере БПЛА.
Владимир Путин сегодня находится в индустриальном парке «Руднево» в Московской области, где планируют производить беспилотники. Российский лидер проводит совещание, посвященное развитию этой сферы. Ранее президент РФ поручил кабмину организовать комиссию по развитию беспилотных авиасистем. Строительство первого в стране завода по производству беспилотников началось в Самарской области.
Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!