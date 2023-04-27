27 апреля 2023

Путин раскрыл объем инвестиций в беспилотную отрасль

Путин: объем инвестиций в беспилотную отрасль составит триллион рублей
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Заседание Госсовета по молодежной политике в Кремле. Москва, путин владимир
Путин назвал отрасль БПЛА важнейшим в деятельности России Фото:

Объем инвестиций в отрасль беспилотных летательных аппаратов составит 1 триллион рублей. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, назвав это направление перспективным и важнейшим в деятельности России.

«Важнейшее направление деятельности страны, очень перспективное. Сейчас мы только вот с коллегами смотрели на ближайшее время объем 500 миллиардов рублей. Но со мной тут же согласились, что это очень консервативная оценка. Скорее всего <…> будет 1 триллион рублей», — заявил Путин во время презентаций предприятий в сфере БПЛА.

Владимир Путин сегодня находится в индустриальном парке «Руднево» в Московской области, где планируют производить беспилотники. Российский лидер проводит совещание, посвященное развитию этой сферы. Ранее президент РФ поручил кабмину организовать комиссию по развитию беспилотных авиасистем. Строительство первого в стране завода по производству беспилотников началось в Самарской области.

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Объем инвестиций в отрасль беспилотных летательных аппаратов составит 1 триллион рублей. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, назвав это направление перспективным и важнейшим в деятельности России. «Важнейшее направление деятельности страны, очень перспективное. Сейчас мы только вот с коллегами смотрели на ближайшее время объем 500 миллиардов рублей. Но со мной тут же согласились, что это очень консервативная оценка. Скорее всего <…> будет 1 триллион рублей», — заявил Путин во время презентаций предприятий в сфере БПЛА. Владимир Путин сегодня находится в индустриальном парке «Руднево» в Московской области, где планируют производить беспилотники. Российский лидер проводит совещание, посвященное развитию этой сферы. Ранее президент РФ поручил кабмину организовать комиссию по развитию беспилотных авиасистем. Строительство первого в стране завода по производству беспилотников началось в Самарской области.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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