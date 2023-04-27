Путин раскрыл объем инвестиций в беспилотную отрасль

Путин: объем инвестиций в беспилотную отрасль составит триллион рублей

28 апреля 2023 в 00:53 Размер текста - 17 +

Путин назвал отрасль БПЛА важнейшим в деятельности России Фото: Владимир Андреев © URA.RU Объем инвестиций в отрасль беспилотных летательных аппаратов составит 1 триллион рублей. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, назвав это направление перспективным и важнейшим в деятельности России. «Важнейшее направление деятельности страны, очень перспективное. Сейчас мы только вот с коллегами смотрели на ближайшее время объем 500 миллиардов рублей. Но со мной тут же согласились, что это очень консервативная оценка. Скорее всего <…> будет 1 триллион рублей», — заявил Путин во время презентаций предприятий в сфере БПЛА. Владимир Путин сегодня находится в индустриальном парке «Руднево» в Московской области, где планируют производить беспилотники. Российский лидер проводит совещание, посвященное развитию этой сферы. Ранее президент РФ поручил кабмину организовать комиссию по развитию беспилотных авиасистем. Строительство первого в стране завода по производству беспилотников началось в Самарской области.

Объем инвестиций в отрасль беспилотных летательных аппаратов составит 1 триллион рублей. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, назвав это направление перспективным и важнейшим в деятельности России. «Важнейшее направление деятельности страны, очень перспективное. Сейчас мы только вот с коллегами смотрели на ближайшее время объем 500 миллиардов рублей. Но со мной тут же согласились, что это очень консервативная оценка. Скорее всего <…> будет 1 триллион рублей», — заявил Путин во время презентаций предприятий в сфере БПЛА. Владимир Путин сегодня находится в индустриальном парке «Руднево» в Московской области, где планируют производить беспилотники. Российский лидер проводит совещание, посвященное развитию этой сферы. Ранее президент РФ поручил кабмину организовать комиссию по развитию беспилотных авиасистем. Строительство первого в стране завода по производству беспилотников началось в Самарской области.