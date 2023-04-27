Мобилизованный челябинец привез с фронта ответ на письмо ребенка. Фото

28 апреля 2023 в 01:41 Размер текста - 17 +

Боец лично ответил на поздравления с Новым годом Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Мобилизованный житель Магнитогорска, второго по величине города Челябинской области, лично привез с фронта ответ на письмо ребенка. Об этом сообщили волонтеры в соцсетях. «Сегодня к нам в штаб заглянул замечательный, храбрый, сильный, отважный солдат. Сейчас находится в отпуске. Привëз обратную связь с фронта для Артема», — рассказали в сообществе «СВОИХ НЕ БРОСАЕМ» в соцсети «ВКонтакте». В письме на фронт ребенок написал поздравление с Новым годом и пожелания. Он попросил найти своего дядю Лешу и заявил, что тоже собирается стать солдатом. Боец ответил, что линия фронта очень большая, поэтому найти дядю Лешу ему не удалось. «Мой позывной — Колобок 74. Мы с тобой еще встретимся в штабе», — ответил мужчина. Челябинец поблагодарил за пожелания и отметил, что победа будет за нами. Активисты добавили, что они обязательно передадут мальчику лично ответ от военнослужащего. Письмо свернуто в солдатский треугольник Сообщество «СВОИХ НЕ БРОСАЕМ» в соцсети «ВКонтакте». Мальчик написал поздравления с Новым годом Сообщество «СВОИХ НЕ БРОСАЕМ» в соцсети «ВКонтакте». Военный ответил на письмо ребенка Сообщество «СВОИХ НЕ БРОСАЕМ» в соцсети «ВКонтакте». Позывной солдата — Колобок 74 Сообщество «СВОИХ НЕ БРОСАЕМ» в соцсети «ВКонтакте».

Мобилизованный житель Магнитогорска, второго по величине города Челябинской области, лично привез с фронта ответ на письмо ребенка. Об этом сообщили волонтеры в соцсетях. «Сегодня к нам в штаб заглянул замечательный, храбрый, сильный, отважный солдат. Сейчас находится в отпуске. Привëз обратную связь с фронта для Артема», — рассказали в сообществе «СВОИХ НЕ БРОСАЕМ» в соцсети «ВКонтакте». В письме на фронт ребенок написал поздравление с Новым годом и пожелания. Он попросил найти своего дядю Лешу и заявил, что тоже собирается стать солдатом. Боец ответил, что линия фронта очень большая, поэтому найти дядю Лешу ему не удалось. «Мой позывной — Колобок 74. Мы с тобой еще встретимся в штабе», — ответил мужчина. Челябинец поблагодарил за пожелания и отметил, что победа будет за нами. Активисты добавили, что они обязательно передадут мальчику лично ответ от военнослужащего.