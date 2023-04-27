27 апреля 2023

Мобилизованный челябинец привез с фронта ответ на письмо ребенка. Фото

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Единый центр поддержки семей мобилизованных. Дом офицеров. Пермь, своих не бросаем, полевая почта, письмо солдату
Боец лично ответил на поздравления с Новым годом Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Мобилизованный житель Магнитогорска, второго по величине города Челябинской области, лично привез с фронта ответ на письмо ребенка. Об этом сообщили волонтеры в соцсетях.

«Сегодня к нам в штаб заглянул замечательный, храбрый, сильный, отважный солдат. Сейчас находится в отпуске. Привëз обратную связь с фронта для Артема», — рассказали в сообществе «СВОИХ НЕ БРОСАЕМ» в соцсети «ВКонтакте».

В письме на фронт ребенок написал поздравление с Новым годом и пожелания. Он попросил найти своего дядю Лешу и заявил, что тоже собирается стать солдатом. Боец ответил, что линия фронта очень большая, поэтому найти дядю Лешу ему не удалось.

«Мой позывной — Колобок 74. Мы с тобой еще встретимся в штабе», — ответил мужчина.

Челябинец поблагодарил за пожелания и отметил, что победа будет за нами. Активисты добавили, что они обязательно передадут мальчику лично ответ от военнослужащего.

Письмо свернуто в солдатский треугольник
Письмо свернуто в солдатский треугольник
Мальчик написал поздравления с Новым годом
Мальчик написал поздравления с Новым годом
Военный ответил на письмо ребенка
Военный ответил на письмо ребенка
Позывной солдата — Колобок 74
Позывной солдата — Колобок 74

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Мобилизованный житель Магнитогорска, второго по величине города Челябинской области, лично привез с фронта ответ на письмо ребенка. Об этом сообщили волонтеры в соцсетях. «Сегодня к нам в штаб заглянул замечательный, храбрый, сильный, отважный солдат. Сейчас находится в отпуске. Привëз обратную связь с фронта для Артема», — рассказали в сообществе «СВОИХ НЕ БРОСАЕМ» в соцсети «ВКонтакте». В письме на фронт ребенок написал поздравление с Новым годом и пожелания. Он попросил найти своего дядю Лешу и заявил, что тоже собирается стать солдатом. Боец ответил, что линия фронта очень большая, поэтому найти дядю Лешу ему не удалось. «Мой позывной — Колобок 74. Мы с тобой еще встретимся в штабе», — ответил мужчина. Челябинец поблагодарил за пожелания и отметил, что победа будет за нами. Активисты добавили, что они обязательно передадут мальчику лично ответ от военнослужащего.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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