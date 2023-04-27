Путин рассказал, по какой схеме Россия и Китай будут сотрудничать в сфере технологий

Путин: Россия и Китай будут дополнять технологическое развитие друг друга

28 апреля 2023 в 01:58 Размер текста - 17 +

Россия и Китай дополнят друг друга в развитии технологий Фото: Владимир Андреев © URA.RU Россия и Китай будут дополнять друг друга в высокотехнологических отраслях. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече, посвященной развитию сферы беспилотной авиации. «Мы недавно с коллегой из Китая встречались. Говорили очень откровенно по многим направлениям и договорились о том, что мы должны дополнять друг друга там — особенно в высокотехнологичных отраслях, — где кто-то из нас добивается какого-то движения вперед», — цитирует Путина ТАСС. Ранее URA.RU сообщало о заявлении министра обороны РФ Сергея Шойгу о сотрудничестве российских и китайских вооруженных сил. По итогам встречи в Москве, между Россией и Китаем были подписаны меморандумы об установлении побратимских отношений. Они были заключены между Академией национальной обороны НОАК и Военной академией Генштаба Вооруженных сил России.

Россия и Китай будут дополнять друг друга в высокотехнологических отраслях. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече, посвященной развитию сферы беспилотной авиации. «Мы недавно с коллегой из Китая встречались. Говорили очень откровенно по многим направлениям и договорились о том, что мы должны дополнять друг друга там — особенно в высокотехнологичных отраслях, — где кто-то из нас добивается какого-то движения вперед», — цитирует Путина ТАСС. Ранее URA.RU сообщало о заявлении министра обороны РФ Сергея Шойгу о сотрудничестве российских и китайских вооруженных сил. По итогам встречи в Москве, между Россией и Китаем были подписаны меморандумы об установлении побратимских отношений. Они были заключены между Академией национальной обороны НОАК и Военной академией Генштаба Вооруженных сил России.