27 апреля 2023

Путин рассказал, по какой схеме Россия и Китай будут сотрудничать в сфере технологий

Путин: Россия и Китай будут дополнять технологическое развитие друг друга
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Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзинь Пин на встрече во время совместного заявления в Кремле. Москва, флаг россии, флаг китая, российско-китайские отношения
Россия и Китай дополнят друг друга в развитии технологий Фото:

Россия и Китай будут дополнять друг друга в высокотехнологических отраслях. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече, посвященной развитию сферы беспилотной авиации.

«Мы недавно с коллегой из Китая встречались. Говорили очень откровенно по многим направлениям и договорились о том, что мы должны дополнять друг друга там — особенно в высокотехнологичных отраслях, — где кто-то из нас добивается какого-то движения вперед», — цитирует Путина ТАСС.

Ранее URA.RU сообщало о заявлении министра обороны РФ Сергея Шойгу о сотрудничестве российских и китайских вооруженных сил. По итогам встречи в Москве, между Россией и Китаем были подписаны меморандумы об установлении побратимских отношений. Они были заключены между Академией национальной обороны НОАК и Военной академией Генштаба Вооруженных сил России.

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Россия и Китай будут дополнять друг друга в высокотехнологических отраслях. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече, посвященной развитию сферы беспилотной авиации. «Мы недавно с коллегой из Китая встречались. Говорили очень откровенно по многим направлениям и договорились о том, что мы должны дополнять друг друга там — особенно в высокотехнологичных отраслях, — где кто-то из нас добивается какого-то движения вперед», — цитирует Путина ТАСС. Ранее URA.RU сообщало о заявлении министра обороны РФ Сергея Шойгу о сотрудничестве российских и китайских вооруженных сил. По итогам встречи в Москве, между Россией и Китаем были подписаны меморандумы об установлении побратимских отношений. Они были заключены между Академией национальной обороны НОАК и Военной академией Генштаба Вооруженных сил России.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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