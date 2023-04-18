Шойгу: Россия и Китай должны помогать друг другу в военных делах

18 апреля 2023 в 14:10 Размер текста - 17 +

Россия и Китай должны сотрудничать в военном деле, предложил Сергей Шойгу Фото: Владимир Андреев © URA.RU Вооруженные силы России и Китая должны сотрудничать друг с другом. С таким предложением выступил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на встрече с китайским коллегой, генерал-полковником Ли Шанфу в Москве. «Рассчитываю на самое тесное и плодотворное сотрудничество с вами в духе нерушимой дружбы между нашими странами, народами, а также Вооруженными силами России и Китая», — сказал Шойгу, его слова приводит РИА Новости. Он подчеркнул, что президент России Владимир Путин и председатель Китая Си Цзиньпин отметили высокий уровень развития отношений между странами. По итогам встречи в Москве, между Россией и Китаем были подписаны меморандумы об установлении побратимских отношений. Они были заключены между Академией национальной обороны НОАК и Военной академией Генштаба Вооруженных сил России. Си Цзиньпин в марте посетил Москву. В ходе трех дней переговоров между Россией и Китаем были подписаны договоры о расширении экономического сотрудничества. Экс-президент США Дональд Трамп предположил, что во время встречи лидеры двух государств обсуждали мироустройство на следующие сто лет. За три месяца 2023 года товарооборот России и Китая вырос почти на 39%. Москва продолжает поставлять Пекину энергоресурсы, получая в ответ электронику оборудование, текстиль и автомобили, передает RT. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Вооруженные силы России и Китая должны сотрудничать друг с другом. С таким предложением выступил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на встрече с китайским коллегой, генерал-полковником Ли Шанфу в Москве. «Рассчитываю на самое тесное и плодотворное сотрудничество с вами в духе нерушимой дружбы между нашими странами, народами, а также Вооруженными силами России и Китая», — сказал Шойгу, его слова приводит РИА Новости. Он подчеркнул, что президент России Владимир Путин и председатель Китая Си Цзиньпин отметили высокий уровень развития отношений между странами. По итогам встречи в Москве, между Россией и Китаем были подписаны меморандумы об установлении побратимских отношений. Они были заключены между Академией национальной обороны НОАК и Военной академией Генштаба Вооруженных сил России. Си Цзиньпин в марте посетил Москву. В ходе трех дней переговоров между Россией и Китаем были подписаны договоры о расширении экономического сотрудничества. Экс-президент США Дональд Трамп предположил, что во время встречи лидеры двух государств обсуждали мироустройство на следующие сто лет. За три месяца 2023 года товарооборот России и Китая вырос почти на 39%. Москва продолжает поставлять Пекину энергоресурсы, получая в ответ электронику оборудование, текстиль и автомобили, передает RT.