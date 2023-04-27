Россиянам рассказали, как изменится график выплат пенсий в мае

Экономист Григорьева: день выплаты пенсии в мае может измениться

Для россиян из-за майских праздников изменится график выплаты пенсий Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Для россиян изменится график выплат пенсий в мае. День выплаты может переноситься из-за праздников. Об этом рассказала замдекана экономического факультета РУДН Елена Григорьева.

«В случае, когда день выплаты пенсии выпадает на праздничный день, то она переносится на рабочий день, предшествующий праздникам», — объяснила агентству «Прайм» Григорьева.

Россияне вправе сами выбрать способы получения пенсии. Гражданин может получить ее на банковскую карту или наличными через «Почту России» по доверенности. «При этом, до 1 мая пенсии можно получать наличными деньгами через специальные службы, а с 1 мая этим занимается только „Почта России“», — пояснила Елена Григорьева. График доставки в каждом конкретном случае согласовывается с гражданином.

Ранее URA.RU сообщало, что накопления россиян на старость власти предлагают приумножить и застраховать. На заседании правительства РФ 27 апреля премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о подготовке поправок в законодательство, которые позволят запустить программу долгосрочных сбережений.