27 апреля 2023

Россиянам рассказали, как изменится график выплат пенсий в мае

Экономист Григорьева: день выплаты пенсии в мае может измениться
© Служба новостей «URA.RU»
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Для россиян из-за майских праздников изменится график выплаты пенсий Фото:

Для россиян изменится график выплат пенсий в мае. День выплаты может переноситься из-за праздников. Об этом рассказала замдекана экономического факультета РУДН Елена Григорьева.

«В случае, когда день выплаты пенсии выпадает на праздничный день, то она переносится на рабочий день, предшествующий праздникам», — объяснила агентству «Прайм» Григорьева.

Россияне вправе сами выбрать способы получения пенсии. Гражданин может получить ее на банковскую карту или наличными через «Почту России» по доверенности. «При этом, до 1 мая пенсии можно получать наличными деньгами через специальные службы, а с 1 мая этим занимается только „Почта России“», — пояснила Елена Григорьева. График доставки в каждом конкретном случае согласовывается с гражданином.

Ранее URA.RU сообщало, что накопления россиян на старость власти предлагают приумножить и застраховать. На заседании правительства РФ 27 апреля премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о подготовке поправок в законодательство, которые позволят запустить программу долгосрочных сбережений.

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Для россиян изменится график выплат пенсий в мае. День выплаты может переноситься из-за праздников. Об этом рассказала замдекана экономического факультета РУДН Елена Григорьева. «В случае, когда день выплаты пенсии выпадает на праздничный день, то она переносится на рабочий день, предшествующий праздникам», — объяснила агентству «Прайм» Григорьева. Россияне вправе сами выбрать способы получения пенсии. Гражданин может получить ее на банковскую карту или наличными через «Почту России» по доверенности. «При этом, до 1 мая пенсии можно получать наличными деньгами через специальные службы, а с 1 мая этим занимается только „Почта России“», — пояснила Елена Григорьева. График доставки в каждом конкретном случае согласовывается с гражданином. Ранее URA.RU сообщало, что накопления россиян на старость власти предлагают приумножить и застраховать. На заседании правительства РФ 27 апреля премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о подготовке поправок в законодательство, которые позволят запустить программу долгосрочных сбережений.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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