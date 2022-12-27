«Известия»: Microsoft снял ограничения для россиян в установке Windows 28 декабря 2022 в 02:46 Размер текста - 17 + Microsoft дает доступ на скачивание Windows в России Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Компания Microsoft открыла россиянам доступ к скачиванию операционной системы Windows. Об этом рассказали специалисты по программному обеспечению (ПО). «Microsoft открыла российским пользователям доступ к скачиванию операционной системы Windows. Страница софта на официальном сайте компании вновь загружается без VPN. Установить можно как самую последнюю версию ОС — Windows 11 22H2, так и предыдущие варианты — Windows 10, Windows 8.1. и Windows 7», — об этом рассказали «Известия» со ссылкой на специалистов по программному обеспечению. По словам экспертов, опрошенных изданием, подобные изменения связаны с корректировкой политики компании в отношении пользователей из России. Предположительно, Microsoft не желает терять российский рынок. Российского пользователя, однако, ранее введенный запрет на скачивание не испугал. Россияне посчитали ограничения несерьезными, поскольку никто не лишит их возможности скачивать пиратскую версию софта. Кроме того, специалисты Института развития предпринимательства и экономики предложили Минцифры разрешить отечественному бизнесу использовать программное обеспечение Microsoft без лицензии. Компания Microsoft открыла россиянам доступ к скачиванию операционной системы Windows. Об этом рассказали специалисты по программному обеспечению (ПО). «Microsoft открыла российским пользователям доступ к скачиванию операционной системы Windows. Страница софта на официальном сайте компании вновь загружается без VPN. Установить можно как самую последнюю версию ОС — Windows 11 22H2, так и предыдущие варианты — Windows 10, Windows 8.1. и Windows 7», — об этом рассказали «Известия» со ссылкой на специалистов по программному обеспечению. По словам экспертов, опрошенных изданием, подобные изменения связаны с корректировкой политики компании в отношении пользователей из России. Предположительно, Microsoft не желает терять российский рынок. Российского пользователя, однако, ранее введенный запрет на скачивание не испугал. Россияне посчитали ограничения несерьезными, поскольку никто не лишит их возможности скачивать пиратскую версию софта. Кроме того, специалисты Института развития предпринимательства и экономики предложили Минцифры разрешить отечественному бизнесу использовать программное обеспечение Microsoft без лицензии. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям