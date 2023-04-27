Пермяков зовут работать в «Яндекс.Маркет» за зарплату в 140 тысяч

Зарплату обещают платить дважды в месяц без задержек Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жителям Перми и Пермского края предлагают работу вахтовым методом на складе маркетплейса «Яндекс.Маркет» в Московской области. За вахту в 60 смен обещают заплатить более 140 тысяч рублей. Соответствующее объявление опубликовало на сайте «Авито» кадровое агентство «Работа.про».

«Работа вахтовым методом, Московская область, склад „Яндекс.Маркет“. Оплата сдельная — от 2 400 рублей. Максимальный срок вахты — 60 смен, за которые выходит более 140 тысяч рублей. Заработная плата выплачивается дважды в месяц без задержек», — сообщается в объявлении.

Сотрудникам предоставляются бесплатные комплексные обеды и жилье в общежитиях. Рабочие обязанности заключаются в размещении товара на складе и укомплектовке его с помощью терминала сбора данных.

Ранее URA.RU рассказывало, что пермякам предлагают работу в Московской области на складах компании DNS. За вахту в 30 смен работодатель обещает заплатить 90 тысяч рублей.