27 апреля 2023

Екатеринбуржцам показали самые популярные туры на майские праздники

Популярными турами из Екатеринбурга на майские праздники стали Узбекистан и Москва
© Служба новостей «URA.RU»
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У екатеринбуржцев вырос спрос на путешествия в майские праздники Фото:

Самыми популярными направлениями из Екатеринбурга на майские праздники среди зарубежья стали Узбекистан, Армения и Казахстан. В поездках по России жители уральской столицы предпочитают уезжать Москву, Санкт-Петербург и Казань. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Яндекс Путешествия».

«Из Екатеринбурга за границу чаще всего путешествуют в Узбекистан, Армению, Казахстан, Турцию, Беларусь, Киргизию, Азербайджан, ОАЭ, Таиланд и Израиль. В поездки по Росси отправятся 80% екатеринбуржцев, в этот список вошли девять городов: Москва, Санкт-Петербург, Казань, Сочи, Тюмень, Пермь, Тобольск, Калининград и Самара», — сказали в пресс-службе. По сравнению с 2022 годом, собирающихся отправится в другие города и страны на майские праздники, выросло на 20%.

Средняя цена проживания в отелях по России составляет шесть тысяч рублей за ночь. Переночевать в отеле страны Ближнего зарубежья стоит до шесть тысяч рублей, а в целом в заграничных отелях средняя цена составляет 7,7 тысяч рублей.

Самыми выгодными для жителей Екатеринбурга курортными турами по России на майские праздники стали направления в Сочи и Калининград. Семидневные туры обойдутся в 68-88 тысяч рублей, в зависимости от отеля. Помимо этого, у авиакомпаний стартовали продажи акционных билетов на майские праздники, преимущественно билеты подешевели в Москву, Санкт-Петербург и Казань.

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Самыми популярными направлениями из Екатеринбурга на майские праздники среди зарубежья стали Узбекистан, Армения и Казахстан. В поездках по России жители уральской столицы предпочитают уезжать Москву, Санкт-Петербург и Казань. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Яндекс Путешествия». «Из Екатеринбурга за границу чаще всего путешествуют в Узбекистан, Армению, Казахстан, Турцию, Беларусь, Киргизию, Азербайджан, ОАЭ, Таиланд и Израиль. В поездки по Росси отправятся 80% екатеринбуржцев, в этот список вошли девять городов: Москва, Санкт-Петербург, Казань, Сочи, Тюмень, Пермь, Тобольск, Калининград и Самара», — сказали в пресс-службе. По сравнению с 2022 годом, собирающихся отправится в другие города и страны на майские праздники, выросло на 20%. Средняя цена проживания в отелях по России составляет шесть тысяч рублей за ночь. Переночевать в отеле страны Ближнего зарубежья стоит до шесть тысяч рублей, а в целом в заграничных отелях средняя цена составляет 7,7 тысяч рублей. Самыми выгодными для жителей Екатеринбурга курортными турами по России на майские праздники стали направления в Сочи и Калининград. Семидневные туры обойдутся в 68-88 тысяч рублей, в зависимости от отеля. Помимо этого, у авиакомпаний стартовали продажи акционных билетов на майские праздники, преимущественно билеты подешевели в Москву, Санкт-Петербург и Казань.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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