Минфин РФ хочет засекретить российское имущество за рубежом

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Клипарт. Екатеринбург, документы, папка, совершенно секретно, тайна
Минфин планирует создание специального реестра имущества РФ за рубежом Фото:

Минфин РФ выступил с предложением о создании спецреестра зарубежного российского имущества, ведение которого будет проходить согласно требованиям государственной тайны. Об этом стало известно из проекта, опубликованного на сайте федерального портала проектов нормативных правовых актов.

«Предложено учитывать сведения об имуществе России в едином реестре зарубежной собственности, ведение которого будет осуществляться с соблюдением требований о государственной тайны», — стало известно из проекта на сайте правовых актов. Также в документе отмечается, что необходимо установить механизм плановых и внеплановых проверок грамотного использования обеспечения сохранности государственного имущества.

Ранее президент России подписал указ об ответных мерах, которые должны вступать в силу в случае изъятия российских активов за рубежом. Указ позволяет введения управления над иностранным имуществом и компаниями. В Китае поддержали данные действия российского лидера, передает Pravda.Ru.

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Минфин РФ выступил с предложением о создании спецреестра зарубежного российского имущества, ведение которого будет проходить согласно требованиям государственной тайны. Об этом стало известно из проекта, опубликованного на сайте федерального портала проектов нормативных правовых актов. «Предложено учитывать сведения об имуществе России в едином реестре зарубежной собственности, ведение которого будет осуществляться с соблюдением требований о государственной тайны», — стало известно из проекта на сайте правовых актов. Также в документе отмечается, что необходимо установить механизм плановых и внеплановых проверок грамотного использования обеспечения сохранности государственного имущества. Ранее президент России подписал указ об ответных мерах, которые должны вступать в силу в случае изъятия российских активов за рубежом. Указ позволяет введения управления над иностранным имуществом и компаниями. В Китае поддержали данные действия российского лидера, передает Pravda.Ru.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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