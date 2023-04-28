Психолог Золотых дала детям советы, как отвечать на грубость взрослых

Психолог Золотых: дети должны говорить взрослым, что те грубы с ними
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Беременность, клипарт. Екатеринбург, ребенок, детство, дети, воспитание детей
Дети должны научиться не скрывать свои чувства, сообщает психолог Вера Золотых Фото:

Детям важно давать понять взрослым, что последние грубо с ними обращаются. Ребенок должен всегда спрашивать взрослых, почему ему нагрубили, чтобы вместе они смогли проработать проблему и разобраться в ситуации. Такие советы детям дала семейный психолог Вера Золотых.

«Важный навык в ситуации, когда взрослые грубы с ребенком — это умение последнего озвучивать свои чувства. Если ребенок понимает, как влияет на него грубость и бестактность взрослого, он всегда может сказать, что его сейчас обижают или расстраивают грубые слова», — рассказала Вера Золотых в интервью «Газета.ру». Еще психолог посоветовала детям задавать соответствующие вопросы, почему его обижают. В свою очередь взрослые должны уметь признавать свои ошибки. При этом важно не перекладывать ответственность на других.

Ранее психолог Ирина Смолярчук дала советы взрослым, как уберечь ребенка от внимания педофилов в соцсетях. По ее мнению, нужно объяснить ребенку, как устроены современные соцсети и предупредить об их опасности.

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Детям важно давать понять взрослым, что последние грубо с ними обращаются. Ребенок должен всегда спрашивать взрослых, почему ему нагрубили, чтобы вместе они смогли проработать проблему и разобраться в ситуации. Такие советы детям дала семейный психолог Вера Золотых. «Важный навык в ситуации, когда взрослые грубы с ребенком — это умение последнего озвучивать свои чувства. Если ребенок понимает, как влияет на него грубость и бестактность взрослого, он всегда может сказать, что его сейчас обижают или расстраивают грубые слова», — рассказала Вера Золотых в интервью «Газета.ру». Еще психолог посоветовала детям задавать соответствующие вопросы, почему его обижают. В свою очередь взрослые должны уметь признавать свои ошибки. При этом важно не перекладывать ответственность на других. Ранее психолог Ирина Смолярчук дала советы взрослым, как уберечь ребенка от внимания педофилов в соцсетях. По ее мнению, нужно объяснить ребенку, как устроены современные соцсети и предупредить об их опасности.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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