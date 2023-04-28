Шойгу обозначил главный стратегический замысел США

Шойгу: стратегический замысел США заключается в подталкивании стран к борьбе с Россией
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Премия Русского Географического Общества. Москва, шойгу сергей
Белый дом настраивает другие страны против России, заявил Сергей Шойгу Фото:

Украинский конфликт открыто показывает суть стратегического замысла США, который направлен на подстрекательство сторонних государств на столкновение с Россией и Китаем. Об этом заявил глава Минобороны Сергей Шойгу.

«Вашингтон вместе с союзниками реализует свой стратегический замысел, заключающийся в провоцировании сторонних стран к противоборству с Россией и Китаем», — передает слова Шойгу РИА Новости. Он подчеркнул, что это намерение подтверждает заинтересованность США в украинском конфликте, который направлен на нанесение большого урона России и создании угрозы для Пекина.

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Украинский конфликт открыто показывает суть стратегического замысла США, который направлен на подстрекательство сторонних государств на столкновение с Россией и Китаем. Об этом заявил глава Минобороны Сергей Шойгу. «Вашингтон вместе с союзниками реализует свой стратегический замысел, заключающийся в провоцировании сторонних стран к противоборству с Россией и Китаем», — передает слова Шойгу РИА Новости. Он подчеркнул, что это намерение подтверждает заинтересованность США в украинском конфликте, который направлен на нанесение большого урона России и создании угрозы для Пекина.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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