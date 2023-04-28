Шойгу обозначил главный стратегический замысел США

Белый дом настраивает другие страны против России, заявил Сергей Шойгу
Украинский конфликт открыто показывает суть стратегического замысла США, который направлен на подстрекательство сторонних государств на столкновение с Россией и Китаем. Об этом заявил глава Минобороны Сергей Шойгу.
«Вашингтон вместе с союзниками реализует свой стратегический замысел, заключающийся в провоцировании сторонних стран к противоборству с Россией и Китаем», — передает слова Шойгу РИА Новости. Он подчеркнул, что это намерение подтверждает заинтересованность США в украинском конфликте, который направлен на нанесение большого урона России и создании угрозы для Пекина.
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