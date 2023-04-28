Суд отправил под домашний арест блогера Блиновскую 28 апреля 2023 в 16:56 Размер текста - 17 + Елену Блиновскую хотят отправить под домашний арест на два месяца Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета Силовики задержали блогера Елену Блиновскую Пресненский районный может избрать меру пресечения в виде домашнего ареста для блогера и автора «Марафона желаний» Елены Блиновской. Об этом сообщает пресс-служба суда. «В адрес Пресненского районного суда города Москвы поступили материалы ходатайства следственного органа ГСУ СК РФ по Москве в отношении Блиновской Елены Олеговны <…> об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста сроком до 26 июня 2023 года», — сообщается в telegram-канале столичных судов общей юрисдикции . Уточняется, что суд должен начаться в ближайшее время. 27 апреля Елена Блиновская была задержана на границе между Россией и республикой Беларусь. Девушка обвиняется по двум статьям — уклонение от выплаты налогов на сумму почти в один миллиард, а также отмывание денег почти в 43 миллиона. Девушка попыталась скрыться, уехав из страны, но у нее не получилось, сообщают « Невские новости». В интернете также были опубликованы кадры роскошной жизни Блиновской, передает «Дни.ру». Пресненский районный может избрать меру пресечения в виде домашнего ареста для блогера и автора «Марафона желаний» Елены Блиновской. Об этом сообщает пресс-служба суда. «В адрес Пресненского районного суда города Москвы поступили материалы ходатайства следственного органа ГСУ СК РФ по Москве в отношении Блиновской Елены Олеговны <…> об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста сроком до 26 июня 2023 года», — сообщается в telegram-канале столичных судов общей юрисдикции. Уточняется, что суд должен начаться в ближайшее время. 27 апреля Елена Блиновская была задержана на границе между Россией и республикой Беларусь. Девушка обвиняется по двум статьям — уклонение от выплаты налогов на сумму почти в один миллиард, а также отмывание денег почти в 43 миллиона. Девушка попыталась скрыться, уехав из страны, но у нее не получилось, сообщают «Невские новости». В интернете также были опубликованы кадры роскошной жизни Блиновской, передает «Дни.ру». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям