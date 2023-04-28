Mash: в Брянской области нашли разведывательный дрон

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Вооруженные силы Великобритании. stock, нато, бпла, беспилотник, дрон, пульт, stock, бла
Дрон мог выполнять разведывательные функции, сообщает Mash Фото:

В Брянской области обнаружили дрон с камерой, который мог использоваться для разведки систем безопасности. Коптер был найден с маяком аэронавигационной системы.

«Разведывательный дрон с камерой нашли у маяка аэронавигационной системы в Брянской области», — передает telegram-канал Mash. Там добавили, что коптер мог быть использован для разведки систем безопасности аэронавигационного маяка. Дрон мог упасть из-за столкновения с деревом. Владелец квадрокоптера разыскивается, заключили в telegram-канале.

Ранее в Подмосковье были найдены три упавших дрона. К каждому из них была прикреплена камера. Также в Московской области было зафиксировано два падения дронов на территории частных домов, сообщает Nation News.

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В Брянской области обнаружили дрон с камерой, который мог использоваться для разведки систем безопасности. Коптер был найден с маяком аэронавигационной системы. «Разведывательный дрон с камерой нашли у маяка аэронавигационной системы в Брянской области», — передает telegram-канал Mash. Там добавили, что коптер мог быть использован для разведки систем безопасности аэронавигационного маяка. Дрон мог упасть из-за столкновения с деревом. Владелец квадрокоптера разыскивается, заключили в telegram-канале. Ранее в Подмосковье были найдены три упавших дрона. К каждому из них была прикреплена камера. Также в Московской области было зафиксировано два падения дронов на территории частных домов, сообщает Nation News.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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