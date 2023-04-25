ТАСС: в Подмосковье нашли несколько беспилотников-разведчиков

В районах Подмосковья обнаружили три упавших дрона с камерами. Один из них нашли возле места падения беспилотника ВСУ со взрывчаткой в Богородском округе.
«Три упавших квадрокоптера с камерами без опознавательных знаков найдены в разных районах Подмосковья», — пишет ТАСС со ссылкой на силовые структуры. Один из квадрокоптеров обнаружили недалеко от места падения украинского беспилотника со взрывчаткой, найденного в Богородском округе.
Ранее неизвестный БПЛА с камерой упал на территории СНТ «Уголек» в Богородском городском округе. Падение произошло в четырех километрах от места, где уже находили дрон со взрывчаткой.
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