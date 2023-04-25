ТАСС: в Подмосковье нашли несколько беспилотников-разведчиков

25 апреля 2023 в 11:58 Размер текста - 17 +

В разных районах Подмосковья найдены беспилотники с камерами Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В районах Подмосковья обнаружили три упавших дрона с камерами. Один из них нашли возле места падения беспилотника ВСУ со взрывчаткой в Богородском округе. «Три упавших квадрокоптера с камерами без опознавательных знаков найдены в разных районах Подмосковья», — пишет ТАСС со ссылкой на силовые структуры. Один из квадрокоптеров обнаружили недалеко от места падения украинского беспилотника со взрывчаткой, найденного в Богородском округе. Ранее неизвестный БПЛА с камерой упал на территории СНТ «Уголек» в Богородском городском округе. Падение произошло в четырех километрах от места, где уже находили дрон со взрывчаткой.

В районах Подмосковья обнаружили три упавших дрона с камерами. Один из них нашли возле места падения беспилотника ВСУ со взрывчаткой в Богородском округе. «Три упавших квадрокоптера с камерами без опознавательных знаков найдены в разных районах Подмосковья», — пишет ТАСС со ссылкой на силовые структуры. Один из квадрокоптеров обнаружили недалеко от места падения украинского беспилотника со взрывчаткой, найденного в Богородском округе. Ранее неизвестный БПЛА с камерой упал на территории СНТ «Уголек» в Богородском городском округе. Падение произошло в четырех километрах от места, где уже находили дрон со взрывчаткой.