ТАСС: в Подмосковье нашли несколько беспилотников-разведчиков

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Вооруженные силы Великобритании. stock, бпла, дрон, stock
В разных районах Подмосковья найдены беспилотники с камерами Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В районах Подмосковья обнаружили три упавших дрона с камерами. Один из них нашли возле места падения беспилотника ВСУ со взрывчаткой в Богородском округе.

«Три упавших квадрокоптера с камерами без опознавательных знаков найдены в разных районах Подмосковья», — пишет ТАСС со ссылкой на силовые структуры. Один из квадрокоптеров обнаружили недалеко от места падения украинского беспилотника со взрывчаткой, найденного в Богородском округе.

Ранее неизвестный БПЛА с камерой упал на территории СНТ «Уголек» в Богородском городском округе. Падение произошло в четырех километрах от места, где уже находили дрон со взрывчаткой.

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В районах Подмосковья обнаружили три упавших дрона с камерами. Один из них нашли возле места падения беспилотника ВСУ со взрывчаткой в Богородском округе. «Три упавших квадрокоптера с камерами без опознавательных знаков найдены в разных районах Подмосковья», — пишет ТАСС со ссылкой на силовые структуры. Один из квадрокоптеров обнаружили недалеко от места падения украинского беспилотника со взрывчаткой, найденного в Богородском округе. Ранее неизвестный БПЛА с камерой упал на территории СНТ «Уголек» в Богородском городском округе. Падение произошло в четырех километрах от места, где уже находили дрон со взрывчаткой.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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