Дочка «Газпрома» в ХМАО открывает для сотрудников здравницу на морском побережье

28 апреля 2023 в 14:38 Размер текста - 17 +

Оздоровительный центр расположен на берегу Азовского моря Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU В мае «Газпром трансгаз Сургут» (дочернее общество «Газпрома») открывает первую семейную смену для сотрудников и их детей в детском оздоровительном центре «Северянка». В telegram-канале компании указано, что здравница расположена на берегу Азовского моря в станице Голубицкой Краснодарского края. «Считанные дни остались до открытия первой семейной смены в Детском оздоровительном центре „Северянка“ в станице Голубицкой Краснодарского края. В здравницу нашего предприятия работники вместе со своими семьями заедут 1 мая», — говорится в сообщении. В первую смену в санатории отдохнут 87 человек. Для газовиков и их семей подготовили оздоровительные и культурные программы. Ранее URA.RU писало, что сотрудники «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь», состоящие в профсоюзе, их дети и пенсионеры предприятия этим летом отдохнут в санаториях страны со скидкой. Профсоюзная организация сообщила, что компания компенсирует работникам 80% стоимости путевки.

В мае «Газпром трансгаз Сургут» (дочернее общество «Газпрома») открывает первую семейную смену для сотрудников и их детей в детском оздоровительном центре «Северянка». В telegram-канале компании указано, что здравница расположена на берегу Азовского моря в станице Голубицкой Краснодарского края. «Считанные дни остались до открытия первой семейной смены в Детском оздоровительном центре „Северянка“ в станице Голубицкой Краснодарского края. В здравницу нашего предприятия работники вместе со своими семьями заедут 1 мая», — говорится в сообщении. В первую смену в санатории отдохнут 87 человек. Для газовиков и их семей подготовили оздоровительные и культурные программы. Ранее URA.RU писало, что сотрудники «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь», состоящие в профсоюзе, их дети и пенсионеры предприятия этим летом отдохнут в санаториях страны со скидкой. Профсоюзная организация сообщила, что компания компенсирует работникам 80% стоимости путевки.