27 апреля 2023

Дочка «Газпрома» в ХМАО открывает для сотрудников здравницу на морском побережье

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Отдых в Крыму, крым, лето, черное море, вид с высоты, отдых, туристы, туризм, мыс фиолент
Оздоровительный центр расположен на берегу Азовского моря Фото:

В мае «Газпром трансгаз Сургут» (дочернее общество «Газпрома») открывает первую семейную смену для сотрудников и их детей в детском оздоровительном центре «Северянка». В telegram-канале компании указано, что здравница расположена на берегу Азовского моря в станице Голубицкой Краснодарского края.

«Считанные дни остались до открытия первой семейной смены в Детском оздоровительном центре „Северянка“ в станице Голубицкой Краснодарского края. В здравницу нашего предприятия работники вместе со своими семьями заедут 1 мая», — говорится в сообщении.

В первую смену в санатории отдохнут 87 человек. Для газовиков и их семей подготовили оздоровительные и культурные программы.

Ранее URA.RU писало, что сотрудники «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь», состоящие в профсоюзе, их дети и пенсионеры предприятия этим летом отдохнут в санаториях страны со скидкой. Профсоюзная организация сообщила, что компания компенсирует работникам 80% стоимости путевки.

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В мае «Газпром трансгаз Сургут» (дочернее общество «Газпрома») открывает первую семейную смену для сотрудников и их детей в детском оздоровительном центре «Северянка». В telegram-канале компании указано, что здравница расположена на берегу Азовского моря в станице Голубицкой Краснодарского края. «Считанные дни остались до открытия первой семейной смены в Детском оздоровительном центре „Северянка“ в станице Голубицкой Краснодарского края. В здравницу нашего предприятия работники вместе со своими семьями заедут 1 мая», — говорится в сообщении. В первую смену в санатории отдохнут 87 человек. Для газовиков и их семей подготовили оздоровительные и культурные программы. Ранее URA.RU писало, что сотрудники «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь», состоящие в профсоюзе, их дети и пенсионеры предприятия этим летом отдохнут в санаториях страны со скидкой. Профсоюзная организация сообщила, что компания компенсирует работникам 80% стоимости путевки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...