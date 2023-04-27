Дочка «Газпрома» в ХМАО открывает для сотрудников здравницу на морском побережье

В мае «Газпром трансгаз Сургут» (дочернее общество «Газпрома») открывает первую семейную смену для сотрудников и их детей в детском оздоровительном центре «Северянка». В telegram-канале компании указано, что здравница расположена на берегу Азовского моря в станице Голубицкой Краснодарского края.
«Считанные дни остались до открытия первой семейной смены в Детском оздоровительном центре „Северянка“ в станице Голубицкой Краснодарского края. В здравницу нашего предприятия работники вместе со своими семьями заедут 1 мая», — говорится в сообщении.
В первую смену в санатории отдохнут 87 человек. Для газовиков и их семей подготовили оздоровительные и культурные программы.
Ранее URA.RU писало, что сотрудники «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь», состоящие в профсоюзе, их дети и пенсионеры предприятия этим летом отдохнут в санаториях страны со скидкой. Профсоюзная организация сообщила, что компания компенсирует работникам 80% стоимости путевки.
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