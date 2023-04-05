Нефтяники «ЛУКОЙЛа» в ХМАО отдохнут в санаториях со скидкой

Сотрудники «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь», состоящие в профсоюзе, их дети и пенсионеры предприятия этим летом отдохнут в санаториях страны со скидкой. Профсоюзная организация сообщила, что компания компенсирует работникам 80% стоимости путевки.
«В списке здравниц, где могут отдохнуть нефтяники и пенсионеры компании, — более 15 санаториев Тюменской области, Татарстана, Башкирии, Алтая, Минеральных вод и побережья Черного моря. Работник оплачивает лишь пятую часть стоимости путевки, остальную сумму компенсирует предприятие», — информирует профсоюз.
Со скидкой смогут отдохнуть и дети работников «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь». Путевку в детский лагерь нефтяники могут приобрести за 7% от ее фактической цены.
Ранее URA.RU сообщало, что профсоюз «Сургутнефтегаза» опубликовал список санаториев, где сотрудники смогут отдохнуть со скидкой. Оплата для нефтяников предприятия составит 20-30% от стоимости путевки.
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