Росфинмониторинг включил Дарью Трепову в перечень террористов и экстремистов

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Дарья Трепова на судебном заседании по избранию ей меры пресечения в Басманном суде. Москва, трепова дарья
Дарья Трепова включена в список террористов и экстремистов Фото:
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При взрыве в Санкт-Петербурге погиб военкор Владлен Татарский

Подозреваемая в совершении теракта в Санкт-Петербурге Дарья Трепова включена в список террористов и экстремистов. Об этом сообщили в Росфинмониторинге.

«Дарья Трепова включена в список террористов и экстремистов», — сообщается на сайте Росфинмониторинга. Также в перечень террористов был включен и Юрий Денисов, который передал Треповой статуэтку, в которую было вмонтировано самодельное взрывное устройство.

Теракт произошел 2 апреля, во время творческого вечера военкора Владлена Татарского. Пострадали 42 человека, сам военкор погиб на месте. За осуществление теракта арестована Дарья Трепова.

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Подозреваемая в совершении теракта в Санкт-Петербурге Дарья Трепова включена в список террористов и экстремистов. Об этом сообщили в Росфинмониторинге. «Дарья Трепова включена в список террористов и экстремистов», — сообщается на сайте Росфинмониторинга. Также в перечень террористов был включен и Юрий Денисов, который передал Треповой статуэтку, в которую было вмонтировано самодельное взрывное устройство. Теракт произошел 2 апреля, во время творческого вечера военкора Владлена Татарского. Пострадали 42 человека, сам военкор погиб на месте. За осуществление теракта арестована Дарья Трепова.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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