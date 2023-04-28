Росфинмониторинг включил Дарью Трепову в перечень террористов и экстремистов

Подозреваемая в совершении теракта в Санкт-Петербурге Дарья Трепова включена в список террористов и экстремистов. Об этом сообщили в Росфинмониторинге.
«Дарья Трепова включена в список террористов и экстремистов», — сообщается на сайте Росфинмониторинга. Также в перечень террористов был включен и Юрий Денисов, который передал Треповой статуэтку, в которую было вмонтировано самодельное взрывное устройство.
Теракт произошел 2 апреля, во время творческого вечера военкора Владлена Татарского. Пострадали 42 человека, сам военкор погиб на месте. За осуществление теракта арестована Дарья Трепова.
Подозреваемая в совершении теракта в Санкт-Петербурге Дарья Трепова включена в список террористов и экстремистов. Об этом сообщили в Росфинмониторинге. «Дарья Трепова включена в список террористов и экстремистов», — сообщается на сайте Росфинмониторинга. Также в перечень террористов был включен и Юрий Денисов, который передал Треповой статуэтку, в которую было вмонтировано самодельное взрывное устройство. Теракт произошел 2 апреля, во время творческого вечера военкора Владлена Татарского. Пострадали 42 человека, сам военкор погиб на месте. За осуществление теракта арестована Дарья Трепова.