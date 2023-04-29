В Севастополе загорелась нефтебаза из-за атаки беспилотника ВСУ. Видео

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Пожар после обстрела нефтебазы в Шахтёрске. ДНР, пожар, тушение, огонь, пожарные, нефтебаза
Из-за удара БПЛА загорелся топливный резервуар, сообщил губернатор Фото:

В Севастополе произошло возгорание топливного резервуара предполагаемо после удара беспилотника. Об этом рассказал губернатор города Михаил Развожаев.

«Горит резервуар с топливом в районе улицы братьев Манганари в микрорайоне Казачья Бухта <…> Возгорание топливного резервуара произошло из-за попадания беспилотного летательного аппарата», — написал Развожаев в своем telegram-канале. Он добавил, что площадь пожара с 4 классом опасности оценивается в 1000 квадратных метров. На месте инцидента работают все необходимые службы, информации о пострадавших отсутствует, заключил Развожаев.

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В Севастополе произошло возгорание топливного резервуара предполагаемо после удара беспилотника. Об этом рассказал губернатор города Михаил Развожаев. «Горит резервуар с топливом в районе улицы братьев Манганари в микрорайоне Казачья Бухта <…> Возгорание топливного резервуара произошло из-за попадания беспилотного летательного аппарата», — написал Развожаев в своем telegram-канале. Он добавил, что площадь пожара с 4 классом опасности оценивается в 1000 квадратных метров. На месте инцидента работают все необходимые службы, информации о пострадавших отсутствует, заключил Развожаев.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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