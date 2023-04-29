Из-за удара БПЛА загорелся топливный резервуар, сообщил губернатор
В Севастополе произошло возгорание топливного резервуара предполагаемо после удара беспилотника. Об этом рассказал губернатор города Михаил Развожаев.
«Горит резервуар с топливом в районе улицы братьев Манганари в микрорайоне Казачья Бухта <…> Возгорание топливного резервуара произошло из-за попадания беспилотного летательного аппарата», — написал Развожаев в своем
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