В Севастополе загорелась нефтебаза из-за атаки беспилотника ВСУ. Видео

29 апреля 2023 в 07:14 Размер текста - 17 +

Из-за удара БПЛА загорелся топливный резервуар, сообщил губернатор Фото: Таисия Воронцова © URA.RU В Севастополе произошло возгорание топливного резервуара предполагаемо после удара беспилотника. Об этом рассказал губернатор города Михаил Развожаев. «Горит резервуар с топливом в районе улицы братьев Манганари в микрорайоне Казачья Бухта <…> Возгорание топливного резервуара произошло из-за попадания беспилотного летательного аппарата», — написал Развожаев в своем telegram-канале . Он добавил, что площадь пожара с 4 классом опасности оценивается в 1000 квадратных метров. На месте инцидента работают все необходимые службы, информации о пострадавших отсутствует, заключил Развожаев.

В Севастополе произошло возгорание топливного резервуара предполагаемо после удара беспилотника. Об этом рассказал губернатор города Михаил Развожаев. «Горит резервуар с топливом в районе улицы братьев Манганари в микрорайоне Казачья Бухта <…> Возгорание топливного резервуара произошло из-за попадания беспилотного летательного аппарата», — написал Развожаев в своем telegram-канале. Он добавил, что площадь пожара с 4 классом опасности оценивается в 1000 квадратных метров. На месте инцидента работают все необходимые службы, информации о пострадавших отсутствует, заключил Развожаев.