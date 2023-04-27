27 апреля 2023

В Пермском зоопарке к кролику-гиганту подсадили невесту. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Летние изменения в Парке Маяковского. Екатеринбург, кролик
Крольчиха Снежинка испугалась самца Льва Валентиновича и убежала от него Фото:

В Пермском зоопарке состоялась первая встреча кроликов-гигантов породы ризен Льва Валентиновича и Снежинки. Животные должны будут решить демографическую проблему в зверинце. Встречу сотрудники зоосада засняли и опубликовали в своей группе в соцсети «ВКонтакте».

«Долгожданная встреча Льва Валентиновича и Снежинки. Лев Валентинович, кролик породы ризен, на правах главного в будущем доме, сразу залез в домик. Такой наглости Снежинка, скромная и застенчивая, не ожидала», — говорится в публикации.

Крольчиха сначала забралась на крышу, а позже начала бегать от кролика. На время млекопитающих поселили вместе, чтобы они друг к другу привыкли. Сотрудники зоопарка надеются, что в будущем Лев Валентинович и Снежинка создадут семью.

Восьмикиллограммовый Лев Валентинович приехал в Пермь из Барнаула в 2022 году, чтобы исправить демографическую ситуацию в пермском зоопарке. Снежинку зоосаду передала жительница поселка Юго-Камский, чтобы она составила компанию кролику-гиганту.

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В Пермском зоопарке состоялась первая встреча кроликов-гигантов породы ризен Льва Валентиновича и Снежинки. Животные должны будут решить демографическую проблему в зверинце. Встречу сотрудники зоосада засняли и опубликовали в своей группе в соцсети «ВКонтакте». «Долгожданная встреча Льва Валентиновича и Снежинки. Лев Валентинович, кролик породы ризен, на правах главного в будущем доме, сразу залез в домик. Такой наглости Снежинка, скромная и застенчивая, не ожидала», — говорится в публикации. Крольчиха сначала забралась на крышу, а позже начала бегать от кролика. На время млекопитающих поселили вместе, чтобы они друг к другу привыкли. Сотрудники зоопарка надеются, что в будущем Лев Валентинович и Снежинка создадут семью. Восьмикиллограммовый Лев Валентинович приехал в Пермь из Барнаула в 2022 году, чтобы исправить демографическую ситуацию в пермском зоопарке. Снежинку зоосаду передала жительница поселка Юго-Камский, чтобы она составила компанию кролику-гиганту.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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