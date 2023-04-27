В Пермском зоопарке к кролику-гиганту подсадили невесту. Видео

28 апреля 2023 в 15:10 Размер текста - 17 +

Крольчиха Снежинка испугалась самца Льва Валентиновича и убежала от него Фото: Размик Закарян © URA.RU В Пермском зоопарке состоялась первая встреча кроликов-гигантов породы ризен Льва Валентиновича и Снежинки. Животные должны будут решить демографическую проблему в зверинце. Встречу сотрудники зоосада засняли и опубликовали в своей группе в соцсети «ВКонтакте». «Долгожданная встреча Льва Валентиновича и Снежинки. Лев Валентинович, кролик породы ризен, на правах главного в будущем доме, сразу залез в домик. Такой наглости Снежинка, скромная и застенчивая, не ожидала», — говорится в публикации. Крольчиха сначала забралась на крышу, а позже начала бегать от кролика. На время млекопитающих поселили вместе, чтобы они друг к другу привыкли. Сотрудники зоопарка надеются, что в будущем Лев Валентинович и Снежинка создадут семью. Восьмикиллограммовый Лев Валентинович приехал в Пермь из Барнаула в 2022 году, чтобы исправить демографическую ситуацию в пермском зоопарке. Снежинку зоосаду передала жительница поселка Юго-Камский, чтобы она составила компанию кролику-гиганту.

В Пермском зоопарке состоялась первая встреча кроликов-гигантов породы ризен Льва Валентиновича и Снежинки. Животные должны будут решить демографическую проблему в зверинце. Встречу сотрудники зоосада засняли и опубликовали в своей группе в соцсети «ВКонтакте». «Долгожданная встреча Льва Валентиновича и Снежинки. Лев Валентинович, кролик породы ризен, на правах главного в будущем доме, сразу залез в домик. Такой наглости Снежинка, скромная и застенчивая, не ожидала», — говорится в публикации. Крольчиха сначала забралась на крышу, а позже начала бегать от кролика. На время млекопитающих поселили вместе, чтобы они друг к другу привыкли. Сотрудники зоопарка надеются, что в будущем Лев Валентинович и Снежинка создадут семью. Восьмикиллограммовый Лев Валентинович приехал в Пермь из Барнаула в 2022 году, чтобы исправить демографическую ситуацию в пермском зоопарке. Снежинку зоосаду передала жительница поселка Юго-Камский, чтобы она составила компанию кролику-гиганту.