В Пермском зоопарке состоялась первая встреча кроликов-гигантов породы ризен Льва Валентиновича и Снежинки. Животные должны будут решить демографическую проблему в зверинце. Встречу сотрудники зоосада засняли и опубликовали в своей группе в соцсети «ВКонтакте».
«Долгожданная встреча Льва Валентиновича и Снежинки. Лев Валентинович, кролик породы ризен, на правах главного в будущем доме, сразу залез в домик. Такой наглости Снежинка, скромная и застенчивая, не ожидала», — говорится в публикации.
Крольчиха сначала забралась на крышу, а позже начала бегать от кролика. На время млекопитающих поселили вместе, чтобы они друг к другу привыкли. Сотрудники зоопарка надеются, что в будущем Лев Валентинович и Снежинка создадут семью.
Восьмикиллограммовый Лев Валентинович приехал в Пермь из Барнаула в 2022 году, чтобы исправить демографическую ситуацию в пермском зоопарке. Снежинку зоосаду передала жительница поселка Юго-Камский, чтобы она составила компанию кролику-гиганту.
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