В Кремле заявили, что Молдавия «дрейфует» в сторону русофобии

Одновременно со стремлением к евроинтеграции Молдавия все сильнее «дрейфует» в сторону процветания русофобии. Об этом в ходе конференц-колла заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Очевидно, что нынешнее руководство Молдавии стремительно дрейфует в сторону русофобии. При этом они почему-то отождествляют свое стремление, как они считают к евроинтеграции, с процветанием русофобии. Они считают, что это должно быть абсолютно обязательным атрибутом. Это не совсем коррелируется с настроем в обществе Молдавии. Там разные настроения, но это страна, которая стремительно старается стать недружественной нам страной», — сказал Дмитрий Песков во время общения с журналистами.
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