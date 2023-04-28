В Кремле заявили, что Молдавия «дрейфует» в сторону русофобии

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Молдавия стремиться стать недружественной к России страной, заявил Дмитрий Песков
Молдавия стремиться стать недружественной к России страной, заявил Дмитрий Песков Фото:

Одновременно со стремлением к евроинтеграции Молдавия все сильнее «дрейфует» в сторону процветания русофобии. Об этом в ходе конференц-колла заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Очевидно, что нынешнее руководство Молдавии стремительно дрейфует в сторону русофобии. При этом они почему-то отождествляют свое стремление, как они считают к евроинтеграции, с процветанием русофобии. Они считают, что это должно быть абсолютно обязательным атрибутом. Это не совсем коррелируется с настроем в обществе Молдавии. Там разные настроения, но это страна, которая стремительно старается стать недружественной нам страной», — сказал Дмитрий Песков во время общения с журналистами.

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Одновременно со стремлением к евроинтеграции Молдавия все сильнее «дрейфует» в сторону процветания русофобии. Об этом в ходе конференц-колла заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Очевидно, что нынешнее руководство Молдавии стремительно дрейфует в сторону русофобии. При этом они почему-то отождествляют свое стремление, как они считают к евроинтеграции, с процветанием русофобии. Они считают, что это должно быть абсолютно обязательным атрибутом. Это не совсем коррелируется с настроем в обществе Молдавии. Там разные настроения, но это страна, которая стремительно старается стать недружественной нам страной», — сказал Дмитрий Песков во время общения с журналистами.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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